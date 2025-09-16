Δύο έφηβοι που ούρησαν σε κατσαρόλα με ζωμό σε εστιατόριο hotpot υποχρεώθηκαν να καταβάλουν αποζημίωση ύψους 2,2 εκατομμυρίων γουάν σε δύο εταιρείες εστίασης στην Κίνα. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Φεβρουάριο σε υποκατάστημα της μεγαλύτερης αλυσίδας hotpot της χώρας, της Haidilao, στη Σαγκάη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και εκτεταμένη κατακραυγή, καθώς οι δύο 17χρονοι ανήρτησαν βίντεο από τη μεθυσμένη πράξη τους στο διαδίκτυο. Αν και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι κάποιος κατανάλωσε τον μολυσμένο ζωμό, η Haidilao αποφάσισε να αποζημιώσει χιλιάδες πελάτες που δείπνησαν στο συγκεκριμένο εστιατόριο τις ημέρες μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με το BBC τον Μάρτιο, η εταιρεία προχώρησε σε αίτημα αποζημίωσης άνω των 23 εκατομμυρίων γουάν (2.741.876 ευρώ) υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό αντανακλούσε τα χρήματα που είχε καταβάλει στους πελάτες λόγω του συμβάντος. Ωστόσο, την περασμένη Παρασκευή, δικαστήριο της Σαγκάης έκρινε ότι οι δύο έφηβοι παραβίασαν τα περιουσιακά δικαιώματα αλλά και τη φήμη των εταιρειών μέσα από «πράξεις προσβολής». Το δικαστήριο σημείωσε ότι οι ενέργειές τους μόλυναν τα σκεύη και προκάλεσαν «έντονη δυσφορία στο κοινό». Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι γονείς των εφήβων «απέτυχαν να εκπληρώσουν το καθήκον επιμέλειας» και αποφασίστηκε ότι αυτοί θα πρέπει να επωμιστούν την οικονομική αποζημίωση, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η συνολική αποζημίωση που επιδικάστηκε περιλαμβάνει 2 εκατομμύρια γουάν (258.000 ευρώ) για ζημίες λειτουργίας και φήμης, 130.000 γουάν (15.617 ευρώ) προς μία από τις εταιρείες εστίασης για απώλειες σε σκεύη και έξοδα καθαρισμού, καθώς και 70.000 γουάν (16.770 ευρώ) για νομικές δαπάνες. Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ότι η επιπλέον αποζημίωση που προσέφερε η Haidilao στους πελάτες της, πέρα από τον λογαριασμό που είχαν πληρώσει, αποτελούσε «εθελοντική επιχειρηματική απόφαση» και για τον λόγο αυτό δεν θα έπρεπε να επιβαρύνει οικονομικά τους εφήβους.

Η Haidilao είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα αποζημιώσει περισσότερους από 4.000 πελάτες που επισκέφθηκαν το συγκεκριμένο υποκατάστημα από τις 24 Φεβρουαρίου, ημερομηνία του περιστατικού, έως τις 8 Μαρτίου. Η αποζημίωση περιελάμβανε τόσο πλήρη επιστροφή χρημάτων όσο και επιπλέον καταβολή χρηματικού ποσού δέκα φορές μεγαλύτερου από τον λογαριασμό τους. Η εταιρεία, παράλληλα, αντικατέστησε όλο τον εξοπλισμό του εστιατορίου και δήλωσε ότι είχε προχωρήσει σε εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, ώστε να διασφαλιστεί η υγιεινή και η ασφάλεια των πελατών της.

Η Haidilao έχει γνωρίσει εντυπωσιακή ανάπτυξη από τότε που εγκαινίασε το πρώτο της εστιατόριο στην πόλη Τζιανγιάνγκ, στην επαρχία Σιτσουάν, και σήμερα λειτουργεί περισσότερα από 1.000 εστιατόρια σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία είναι ιδιαίτερα γνωστή για την εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών και το οικογενειακό της περιβάλλον, καθώς προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους πελάτες, όπως μανικιούρ για τις γυναίκες και μαλλί της γριάς για τα παιδιά, όσο περιμένουν για να καθίσουν σε τραπέζι.