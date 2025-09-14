Το Σάββατο το βράδυ, η πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη πλημμύρισε ξανά από κόσμο. Όχι αυτή τη φορά για να παρακολουθήσει τον λευκό καπνό της εκλογής του νέου Πάπα, Λέοντα ΙΔ΄, αλλά για ένα φαντασμαγορικό θέαμα αφιερωμένο στο Ιωβηλαίο της Καθολικής Εκκλησίας.

Μια παράσταση με drones εμπνευσμένη από την «Δημιουργία του Αδάμ» του Μιχαήλ Άγγελου στην Καπέλα Σιξτίνα.

Η Nova Sky Stories του Κίμπαλ Μασκ, με την άδεια της Αγίας Έδρας, οργάνωσε το μεγαλύτερο σόου drones που έχει γίνει ποτέ στην Ευρώπη, σπάζοντας μια πολυετή παράδοση απαγόρευσης φωτεινών προβολών στην πλατεία. Η βραδιά συνδυάστηκε με την πρώτη συναυλία που φιλοξενήθηκε ποτέ στον χώρο, με τον Φαρέλ Γουίλιαμς και τον Αντρέα Μποτσέλι να ηγούνται της καλλιτεχνικής εμπειρίας.

Η Voices of Fire του Γουίλιαμς έφερε τον ήχο της γκόσπελ στο Βατικανό, ο Τζον Λέτζεντ τραγούδησε το «Bridge Over Troubled Water», ενώ η Τζένιφερ Χάντσον μοιράστηκε ντουέτο με τον Μποτσέλι.

Πάνω από 3.000 drones σχεδίασαν στον ουρανό εικόνες: από το εμβληματικό άγγιγμα του Θεού και του Αδάμ έως την «Πιετά» και ένα φωτεινό πορτρέτο του Πάπα Φραγκίσκου.

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ιδίως όταν τα drones σχημάτισαν μια τρισδιάστατη καρδιά, περιστέρια ειρήνης και φωτοστέφανα, πριν η παράσταση κλείσει με τη λέξη «JOY» να λάμπει πάνω από τη βασιλική.

Το εγχείρημα χρειάστηκε σχεδόν δύο χρόνια προετοιμασίας. Τα drones, ζυγίζοντας μόλις 340 γραμμάρια, μπορούν να αποδώσουν 16 εκατομμύρια χρώματα. Από τα 3.500 που φορτίζονταν, τα 3.000 πέταξαν ταυτόχρονα, ενώ η εναλλαγή τους γινόταν αθόρυβα ώστε να μη διακόπτεται το θέαμα. Εάν κάποιο χανόταν από ριπές ανέμου, επιχειρούσε να επιστρέψει στη θέση του ή γύριζε αυτόματα στη βάση.

Μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές ήταν όταν η παράσταση αφιερώθηκε στον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο, ενώ ο Μποτσέλι ερμήνευε το «Amazing Grace». Η σιωπή που ακολούθησε την εμφάνιση του φωτεινού πορτρέτου του, έδωσε τη θέση της σε συγκινημένα χειροκροτήματα.

Για πάνω από δύο ώρες, το πλήθος τραγουδούσε και χόρευε, ένα σπάνιο σκηνικό για εκδήλωση του Βατικανού. Οι καλλιτέχνες τόνισαν πόσο μοναδικό ήταν να εμφανίζονται στην ιστορική πλατεία και ευχαρίστησαν τον Πάπα Λέοντα για την πλήρη υποστήριξή του, αν και δεν παρέστη αυτοπροσώπως. Η πρωτοβουλία θεωρήθηκε ριψοκίνδυνη για τα δεδομένα της Αγίας Έδρας, αλλά το κοινό αποχώρησε με αίσθημα θαυμασμού, χαράς και μιας διακριτικής ελπίδας.