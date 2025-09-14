Η καθημερινότητα μπορεί να μοιάζει με «κόλαση» με πολλούς διαφορετικούς τρόπους: ένα μποτιλιάρισμα που σε κρατά ώρες στον δρόμο, ένα τραπέζι με πολιτικές εντάσεις και καβγάδες ή μία ατελείωτη αναμονή σε δημόσια υπηρεσία.

Όλα αυτά, όμως, έχουν έναν κοινό παρονομαστή: τους ανθρώπους.

Τι γίνεται, λοιπόν, αν σε αυτές τις εικόνες προστεθούν θρησκευτικές αναφορές και ζητηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη να φτιάξει τη δική της εκδοχή; Το αποτέλεσμα είναι ένα βίντεο που προκαλεί ανατριχίλα: πρόσωπα παραμορφωμένα, μάτια υπερβολικά διογκωμένα, θολές γυμνές φιγούρες που αγωνίζονται να ξεφύγουν από έναν λάκκο κόλασης.

Ο δημιουργός του, με το όνομα χρήστη @realscarytok, το ανήρτησε στο TikTok, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Κάποιοι το βρήκαν ανατριχιαστικό και τρομακτικό, άλλοι το αντιμετώπισαν με χιούμορ, ενώ δεν έλειψαν και οι θρησκευτικές τοποθετήσεις. Παρά τη σκοτεινή αισθητική του, το κλιπ έγινε viral, αποδεικνύοντας ότι άγγιξε ένα υπαρξιακό άγχος που όλοι λίγο-πολύ συμμεριζόμαστε.

Για όσους δεν γνωρίζουν τον τρόπο που λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, είτε μιλάμε για εικόνα, βίντεο ή κείμενο, η ΑΙ βασίζεται στην ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων και παράγει αποτελέσματα που προκύπτουν από προβλεπτικά μοντέλα.

«Η αληθινή κόλαση είναι πολύ χειρότερη»

Δεν είναι γνωστό ποιο prompt (εντολή) χρησιμοποίησε ο δημιουργός, όμως το 18 δευτερολέπτων βίντεο προβάλλει εικόνες με χέρια γεμάτα φλέβες, δέρματα που αποκολλούνται, σώματα που ρουφιούνται μέσα σε ένα τούνελ, αλλά και έναν άνδρα με πρόσωπο που αλλάζει συνεχώς μορφές.

Οι αντιδράσεις δεν άργησαν: κάποιος σχολίασε σκωπτικά «Crowded as hell» («συνωστισμός σαν την κόλαση»), άλλος προειδοποίησε με σοβαρό τόνο «Πιστέψτε με, η αληθινή κόλαση είναι πολύ χειρότερη», ενώ ένας τρίτος έγραψε με πικρία «Η κόλαση είναι αυτό που ζούμε τώρα».

Το βίντεο αυτό δεν αποτελεί μοναδική ΑΙ-ερμηνεία της κόλασης. Στο TikTok κυκλοφορούν και άλλες εικόνες με δαίμονες που φέρουν κέρατα, τοπία στις φλόγες, ποτάμια αίματος και βασανιστήρια με κρανία. Ωστόσο, η απεικόνιση της κόλασης δεν είναι κάτι νέο: από τη μεσαιωνική τέχνη μέχρι σήμερα, καλλιτέχνες αποτύπωσαν με γυμνά σώματα, σκελετούς, διαβόλους με φτερά και σκηνές βασανιστηρίων το πώς τη φαντάζονταν. Κι αν κάτι παραμένει αναλλοίωτο σε όλες τις εποχές; Ότι η κόλαση είναι πάντα γεμάτη με ανθρώπινες μορφές.