Ο Τζο Φορντ δεν είναι απλά ένας ντετέκτιβ. Είναι ο άνθρωπος που κυνηγάει θρύλους με τέσσερις τροχούς. Η συγκεκριμένη, λοιπόν, υπόθεση ξεκίνησε όπως πολλές δουλειές του: με ένα τηλεφώνημα για ένα αυτοκίνητο τόσο σπάνιο, που μόνο ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο το είχαν δει από κοντά. Ήταν το Talbot-Lago T150C-SS Teardrop coupé του 1938, ένα αριστούργημα της Art Deco εποχής, με αεροδυναμικές καμπύλες και γυαλιστερές λεπτομέρειες. Μόλις δύο τέτοια κομμάτια υπήρχαν στον κόσμο, και το συγκεκριμένο είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς το 2001 από ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο πλαστικών στο Μιλγουόκι. Η αξία του ξεπερνούσε τα 7,6 εκατομμύρια δολάρια. Δεν ήταν απλώς ένα αυτοκίνητο· ήταν σαν να είχε χαθεί ένας πίνακας του Πικάσο.

«Το να κλέβεις τέτοια αμάξια είναι σαν να κλέβεις τη Μόνα Λίζα. Δεν μπορείς να το πουλήσεις, δεν μπορείς να το κυκλοφορήσεις. Το κρατάς κρυμμένο, μέχρι να πεθάνεις και τότε οι κληρονόμοι καταλαβαίνουν τι έχεις στα χέρια σου», λέει ο ίδιος ο Φορντ στο βιβλίο The Million-Dollar Car Detective του Στέιτον Μπόνερ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Από έμπορος σε κυνηγό σπάνιων κλοπών

Ο Φορντ, ο 60χρονος ντετέκτιβ από τη Φλόριντα, δεν είναι ένας τυπικός ερευνητής. Στα 80’s ξεκίνησε ως έμπορος πολυτελών αυτοκινήτων, διακινώντας εκατοντάδες Mercedes και Porsche μέσω ενός δικτύου επαφών σε Ευρώπη και Αμερική. Στο απόγειο της καριέρας του, πουλούσε 120 αυτοκίνητα τον χρόνο, κερδίζοντας 12.000 δολάρια ή και παραπάνω ανά όχημα. Από αυτές τις συμφωνίες, ο Φορντ δημιούργησε ένα πολύτιμο δίκτυο επαφών και απέκτησε γνώσεις που αργότερα τον έκαναν ανεκτίμητο ως «ντετέκτιβ αυτοκινήτων».

Οι υποθέσεις του μερικές φορές έμοιαζαν με κινηματογραφικά θρίλερ, αλλά αντί για καταδιώξεις αυτοκινήτων υπήρχαν γράσα και κλήσεις σε δικαστήρια. Φοράει κοριό για το FBI σε ύποπτα συνεργεία, παρακολουθεί μαφιόζικες συμμορίες που διακινούν Ferrari, βουτάει ακόμα και στη θάλασσα για να ανασύρει έναν κινητήρα αγωνιστικής Ferrari που είχε βυθιστεί σε κανάλι του Τέξας. Η δουλειά αυτή του έδωσε δύο πολύτιμα εργαλεία: βαθιά γνώση στους αριθμούς πλαισίων και μια αλυσίδα επαφών που κινούνταν στη «σκιώδη πλευρά» της αγοράς. Σιγά σιγά, μετατράπηκε σε έναν εξειδικευμένο ιδιωτικό ερευνητή για τις πιο απίθανες υποθέσεις κλεμμένων συλλεκτικών αυτοκινήτων.

Όμως η μεγαλύτερη του εμμονή έγινε το Talbot-Lago.

Inside the wild hunt for a stolen $7 million car that is one of a kind https://t.co/RR6Bws7O7T pic.twitter.com/lhNNQVpyTQ — New York Post (@nypost) September 11, 2025

Η μυστηριώδης κλοπή του Talbot-Lago

Το βράδυ της 27ης Μαρτίου 2001, άγνωστοι έκοψαν τις τηλεφωνικές γραμμές στο σπίτι του εκκεντρικού βιομηχάνου Ρόι Λάισκε, ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Έπειτα μπήκαν στο εγκαταλειμμένο εργοστάσιο όπου φυλασσόταν το Teardrop. Δεν υπήρξαν ίχνη παραβίασης. Οι δράστες το αποσυναρμολόγησαν κομμάτι κομμάτι, χρησιμοποίησαν γερανό για να το φορτώσουν σε φορτηγό, και εξαφανίστηκαν. Μαζί πήραν και όλα τα ιστορικά τεκμήρια της αξίας του: αποδείξεις, έγγραφα, ακόμα και σημειώσεις από τη δεκαετία του ’60.

Ο Λάισκε δεν ξεπέρασε ποτέ το σοκ. Πέθανε το 2005, χωρίς να ξαναδεί το αυτοκίνητο. Η περιουσία του πέρασε στον ξάδελφό του, Ρίτσαρντ Μιούλερ, ο οποίος κληρονόμησε ουσιαστικά… ένα φάντασμα. Το 2006 ζήτησε τη βοήθεια του Φορντ, ο οποίος δέχτηκε να αναλάβει την υπόθεση με έναν ασυνήθιστο όρο: αν το βρει, θα κρατήσει το 80% της αξίας του. Για τον Φορντ, δεν ήταν μόνο επαγγελματική πρόκληση. Ήταν και ένας τρόπος να εξασφαλίσει το μέλλον της κόρης του, που έπασχε από σπάνια ασθένεια των ματιών.

Η επανεμφάνιση του οχήματος και η δικαστική μάχη

Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε το 2016. Το Talbot-Lago εντοπίστηκε στο Ιλινόις, στην κατοχή του εκατομμυριούχου Ρικ Γουόρκμαν, που το είχε αγοράσει έναν χρόνο πριν για 7,6 εκατομμύρια δολάρια. Πωλητής ήταν ένας παλιός γνωστός του Φορντ, ο έμπορος Κρις Γκάρντνερ. Ο Γκάρντνερ παρουσίασε πλαστά έγγραφα και κατάφερε να πουλήσει το κλεμμένο αμάξι σαν να ήταν νόμιμο. Όμως όταν ο Γουόρκμαν πήγε να το δηλώσει, το σύστημα της Αστυνομίας «χτύπησε».

Ακολούθησε πολυετής δικαστική διαμάχη που έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο του Ουισκόνσιν. Το 2020, η απόφαση ήταν ιστορική: η κατοχή του κλεμμένου οχήματος από τον Γουόρκμαν διέκοπτε την παραγραφή, δίνοντας νέο νομικό έδαφος στον Φορντ και τον Μιούλερ. Όμως το 2024 ο Μιούλερ πέθανε ξαφνικά, και το FBI έκλεισε την έρευνα, δηλώνοντας ότι χωρίς τον βασικό μάρτυρα δεν μπορούσε να προχωρήσει. Ο Φορντ αντέδρασε οργισμένα: «Ήταν μια δειλή, απαράδεκτη απόφαση».

Το Teardrop παραμένει μέχρι σήμερα σε αποθήκη, εγκλωβισμένο σε νομικό αδιέξοδο.

Νέα υπόθεση: η Aston Martin του Τζέιμς Μποντ

Ερευνώντας την κλοπή του Talbot-Lago, ο Φορντ ανακάλυψε κάτι που τον έκανε να παγώσει. Ένας συνεργός του Γκάρντνερ αποκάλυψε ότι εκείνος είχε εξαφανιστεί το 1997 από τη Φλόριντα, την ίδια χρονιά που χάθηκε το πιο διάσημο αυτοκίνητο στον κόσμο: η Aston Martin DB5 από την ταινία Goldfinger, το αυθεντικό αμάξι του Τζέιμς Μποντ.

Ο Φορντ είναι πεπεισμένος ότι ο Γκάρντνερ το έκλεψε και το μετέφερε με ψεύτικο αριθμό πλαισίου στο εξωτερικό. Ο Γκάρντνερ το αρνείται και απαντά ειρωνικά: «Εγώ είμαι ο Τζέιμς Μποντ. Οι άλλοι είναι κλόουν».

Ο Φορντ, πάντως, συνεχίζει την έρευνα, πάντα με το όπλο του κοντά. «Μαγείρευα τις προάλλες και είχα το πιστόλι στη μέση μου», λέει χαρακτηριστικά.