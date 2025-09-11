Ένα ζευγάρι Εβραίων τουριστών, με καταγωγή από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε επίθεση από δέκα άτομα σε κεντρική περιοχή της Βενετίας.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για ένα ζευγάρι ορθόδοξων Εβραίων που έγινε στόχος επίθεσης δέκα νέων βορειοαφρικανικής καταγωγής εξαιτίας της ενδυμασίας του.

Η ιταλική εφημερίδα La Stampa γράφει ότι οι δράστες προπηλάκισαν, χαστούκισαν και τραυμάτισαν τους δύο τουρίστες, οι οποίοι προσπάθησαν -μάταια- να απομακρυνθούν.

Στη συνέχεια, η ομάδα άρχισε να τους βρίζει και να φωνάζει «Ελευθερία στην Παλαιστίνη». Ωστόσο, η συμμορία τους περικύκλωσε και τους εκφόβισε προσομοιώνοντας σεξουαλικές πράξεις, όπως μεταδίδει το Ansa.

Ένας από τους δέκα νέους, απείλησε το ζευγάρι ότι θα άφηνε ελεύθερο τον σκύλο ροτβάιλερ, που είχε μαζί του, για να τους δαγκώσει. Η γυναίκα υπέστη τραυματισμό στον αστράγαλο από ένα μπουκάλι που είχαν σπάσει προκειμένου να τους τραυματίσουν.

Έπειτα από έρευνα της ιταλικής αστυνομίας και της εισαγγελίας της Βενετίας οι δράστες συνελήφθησαν και κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης και απειλές.