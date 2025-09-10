Μια συναρπαστική ανακοίνωση από τη NASA φέρνει την ανθρωπότητα πιο κοντά στην απάντηση του διαχρονικού ερωτήματος για την ύπαρξη ζωής στον Άρη. Το Perseverance, που εξερευνά τον Κόκκινο Πλανήτη, ανακάλυψε σε πετρώματα από την περιοχή του κρατήρα Jezero ίχνη που θεωρούνται το πιο σαφές σημάδι αρχαίας ζωής που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου Stony Brook και την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία, το ρόβερ εντόπισε σε μια αρχαία κοίτη ποταμού μικροσκοπικά στίγματα, τα οποία αποκαλούνται «σπόροι παπαρούνας» και «κηλίδες λεοπάρδαλης». Τα στίγματα αυτά περιέχουν φωσφορικό και θειούχο σίδηρο, ενώσεις που στη Γη αποτελούν συχνά υποπροϊόντα της μεταβολικής δραστηριότητας μικροοργανισμών που καταναλώνουν οργανική ύλη. Τα πρωτοποριακά ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature.

Η μεγάλη επιφύλαξη των επιστημόνων

Παρά τον ενθουσιασμό, οι επιστήμονες τονίζουν με έμφαση ότι τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν οριστική απόδειξη. Όπως δήλωσε η επικεφαλής των επιστημονικών αποστολών της NASA, Νίκι Φοξ, «είναι το πιο κοντινό που έχουμε φτάσει στην ανακάλυψη αρχαίας ζωής στον Άρη», ωστόσο επεσήμανε πως απαιτείται λεπτομερής ανάλυση των δειγμάτων σε εργαστήρια στη Γη.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Τζόελ Χούροβιτς, ξεκαθάρισε ότι ενώ μία από τις πιθανές εξηγήσεις είναι η ύπαρξη μικροβιακής ζωής, δεν αποκλείονται και άλλες, μη βιολογικές διεργασίες. Αυτή η αβεβαιότητα επιβεβαιώθηκε και από άλλους επιστήμονες, οι οποίοι δήλωσαν ότι τα ευρήματα αποτελούν τον «καλύτερο υποψήφιο», όχι όμως και την τελική απάντηση.

Οι προκλήσεις της επιστροφής των δειγμάτων

Η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ακόμη πρόκληση: το ρόβερ Perseverance δεν μπορεί να αναλύσει άμεσα τα δείγματα, αλλά μόνο να τα συλλέξει και να τα αποθηκεύσει. Η αποστολή επιστροφής τους στη Γη αντιμετωπίζει σημαντικές καθυστερήσεις και αυξημένο κόστος, με τον προϋπολογισμό να έχει εκτοξευτεί στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια και το χρονοδιάγραμμα να έχει μετατεθεί για τη δεκαετία του 2040.

Ο αναπληρωτής διαχειριστής της NASA, Σον Ντάφι, δήλωσε ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητηθούν πιο οικονομικοί και γρήγοροι τρόποι για να επιστρέψουν τα δείγματα ή ακόμα και να σταλεί πιο εξελιγμένος εξοπλισμός στον Άρη για την ανάλυσή τους επί τόπου.