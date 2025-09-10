Ο Τζέφρι Όλσεν κουβαλά μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από ταινία, αλλά είναι σκληρή πραγματικότητα. Το 1997, ενώ οδηγούσε τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail. Το τροχαίο που ακολούθησε στέρησε τη ζωή της γυναίκας του και του μωρού του, του μόλις ενός έτους γιου του, αφήνοντας τον ίδιο βαριά τραυματισμένο και τον επτάχρονο γιο του ζωντανό αλλά σε σοκ. Ο ίδιος επέζησε με σπασμένα πόδια, κατεστραμμένους πνεύμονες και σοβαρές κακώσεις που οδήγησαν σε ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του πάνω από το γόνατο και πλέον λέει «Αυτό που είδα άλλαξε όλα όσα πίστευα για τη μεταθανάτια ζωή».

Μιλώντας σε βίντεο του καναλιού NDE Journey στο YouTube, περιέγραψε με λεπτομέρειες την επιθανάτια εμπειρία που βίωσε. Όπως είπε, ενώ το σώμα του ήταν ακινητοποιημένο και βαριά τραυματισμένο, ένιωσε ξαφνικά να τον περιβάλλει ένα δυνατό φως. «Έμοιαζε σαν να με κρατούσε μέσα σε αυτή τη φρικτή κατάσταση, να με αγκαλιάζει. Δεν υπήρχε πόνος, μπορούσα να αναπνεύσω, ένιωθα ζωντανός», αφηγήθηκε. Εκεί, στο φως, αντίκρισε και τη σύζυγό του –όμορφη, χαμογελαστή, χωρίς τα τραύματα που την είχαν σκοτώσει. Η ίδια τον παρότρυνε να γυρίσει πίσω, εξηγώντας ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει εκείνη, αλλά αν έμενε μαζί της, ο γιος τους θα έμενε ορφανός. «Ήταν μια στιγμή απόφασης. Και διάλεξα να γυρίσω», είπε.

Λίγο αργότερα, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν εκείνον και τον γιο του από τα συντρίμμια. Ξύπνησε στο νοσοκομείο, σε σοβαρή κατάσταση, ξεκινώντας έναν μακρύ και επίπονο δρόμο ανάρρωσης. Έμεινε έξι μήνες νοσηλευόμενος, κυρίως στη ΜΕΘ, και υποβλήθηκε σε 18 χειρουργεία πριν καταφέρει να σταθεί ξανά όρθιος –με προσθετικό πόδι πια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο νοσοκομείο, αν και δεν γνώριζε κανέναν, ένιωθε ότι «ήξερε» όλους όσοι τον περιέβαλαν. «Γνώριζα τις σκέψεις τους, τα κίνητρά τους, ακόμα και τον θυμό τους. Αλλά δεν υπήρχε καμία κρίση. Υπήρχε μόνο μια απέραντη αίσθηση αγάπης», θυμάται.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του Όλσεν εντάσσεται σε μια συζήτηση που παραμένει ανοιχτή στην επιστημονική κοινότητα: τι ακριβώς συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας επιθανάτιας εμπειρίας. Κάποιες έρευνες δείχνουν ότι ο εγκέφαλος μπορεί να παρουσιάσει ηλεκτρική δραστηριότητα ακόμα και μία ώρα μετά την παύση της αναπνοής, ενώ άλλες μελέτες –όπως μια που δημοσιεύτηκε το 2023 στο Critical Care– δεν βρήκαν σημαντικές αλλαγές στην προσωπικότητα ή την ποιότητα ζωής όσων επέστρεψαν από μια τέτοια εμπειρία. Οι ειδικοί πάντως επισημαίνουν ότι χρειάζεται περισσότερη μελέτη για να κατανοηθεί ο συνδυασμός σωματικών, ψυχικών και συναισθηματικών διεργασιών σε αυτές τις οριακές στιγμές.