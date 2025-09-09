Ανησυχία έχει προκαλέσει στη Σουηδία η νέα Υπουργός Υγείας, Ελισάβετ Λανν, η οποία κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης Τύπου, μόλις λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, κατά τη διάρκεια επίσημης παρουσίασης της νέας σύνθεσης της κυβέρνησης υπό τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον. Η Λανν, η οποία βρισκόταν στη σκηνή μαζί με τον Πρωθυπουργό και άλλα κυβερνητικά στελέχη, φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα social media να λυγίζει αργά και να καταρρέει, παρασύροντας το διαφανές αναλόγιο που είχε μπροστά της.

Αμέσως επενέβησαν μέλη της ασφάλειας και συνεργάτες της, ενώ διακόπηκε προσωρινά η ροή της εκδήλωσης. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Λανν ανέκτησε τις αισθήσεις της γρήγορα και επέστρεψε λίγο αργότερα στο βήμα, εξηγώντας ότι η λιποθυμία της οφείλεται σε αιφνίδια πτώση του σακχάρου στο αίμα.

JUST IN: Swedish Health Minister Elisabet Lann collapses at press conference pic.twitter.com/zhviF4kCYQ — BNO News Live (@BNODesk) September 9, 2025

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν η Υπουργός υποβλήθηκε σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις μετά το επεισόδιο, ωστόσο δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Η 41χρονη Λανν ανέλαβε πρόσφατα το χαρτοφυλάκιο της Υγείας, διαδεχόμενη την Άκο Άνκαρμπεργκ Γιόχανσον, η οποία παραιτήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Το περιστατικό της λιποθυμίας έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για το σουηδικό σύστημα υγείας, με τη δημόσια συζήτηση να επικεντρώνεται στη διαχείριση των υποδομών και στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας.