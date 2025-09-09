Ένας νεαρός πήγε την πρόταση γάμου σε άλλο επίπεδο αφού ζήτησε από την αγαπημένη του να τον παντρευτεί σε μια μαγευτική στιγμή μέσα στον βυθό στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο 21χρονος Ντανιήλ, από το Κρασνογιάρσκ της Ρωσίας, πραγματοποίησε μια άψογα συγχρονισμένη υποβρύχια πρόταση γάμου στην φίλη του, Νάστια, 21 ετών, ενώ βούτηξαν κοντά στο Ακρωτήριο Tarkhankut στην Κριμαία, μια χερσόνησο στην Ανατολική Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, η Νάστια εξερευνούσε τον βραχώδη βυθό όταν παρατήρησε μια φιάλη σαμπάνιας τοποθετημένη έξυπνα ανάμεσα σε βράχια. Προσπάθησε να την απελευθερώσει και, γυρίζοντας, έμεινε άφωνη βλέποντας τον Ντανιήλ να αιωρείται μπροστά της κρατώντας ένα ανοιχτό κουτί με δαχτυλίδι.

A diver popped the question underwater in a breathtaking scuba proposal — and got a “yes.” pic.twitter.com/IE1CuMGcTc — Fox News (@FoxNews) September 5, 2025

Σε μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση και έκπληξη, η Νάστια έτεινε το χέρι της καθώς ο Ντανιήλ τοποθετούσε απαλά το δαχτυλίδι στο δάχτυλό της, περιτριγυρισμένοι από φυσαλίδες αέρα.

Το ζευγάρι, πλέον αρραβωνιασμένο, κολύμπησε πιασμένο χέρι-χέρι, σφραγίζοντας τη στιγμή με μια τρυφερή αγκαλιά κάτω από το νερό.

Ο Ντανιήλ και η Νάστια είναι μαζί τρία χρόνια και είχαν ταξιδέψει στην Κριμαία για να δουλέψουν κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Η κοινή τους αγάπη για τη θάλασσα τους έχει εμπνεύσει να ονειρεύονται να ζήσουν κάποια μέρα κοντά στην ακτή