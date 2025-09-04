Ο σκληροπυρηνικός Πολωνός πολιτικός Νταβίντ Σόστακ παραιτήθηκε από το ακροδεξιό, ομοφοβικό κόμμα Κονφεντεράσια (Confederation), αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται σε σχέση με το ίντερσεξ μοντέλο από ριάλιτι σόου, Μιχαλίνα Μάνιους.

Ο 38χρονος Σόστακ υπήρξε ακτιβιστής του υπερσυντηρητικού κόμματος και είχε ηγηθεί της παράταξης στην πόλη Κατοβίτσε, ενώ στο παρελθόν είχε κατέβει υποψήφιος βουλευτής χωρίς επιτυχία. Περιέγραφε τον εαυτό του ως «Καθολικό, Πολωνό, εθνικιστή, ακτιβιστή της Κονφεντεράσια, μέλος του Εθνικού Κινήματος και της Ένωσης Στρατιωτών των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Σε συνέντευξή τους στην εφημερίδα Gazeta Wyborcza, το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του. «Τώρα θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό που είναι πιο σημαντικό», δήλωσε ο Σόστακ.

Η Μάνιους, 36 ετών, γεννήθηκε με ανδρικά και γυναικεία γεννητικά όργανα, μεγάλωσε ως αγόρι και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αλλαγή φύλου. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω εφαρμογής γνωριμιών, με τον Σόστακ να παραδέχεται: «Μου άρεσαν οι φωτογραφίες που είχε ανεβάσει η Μιχαλίνα. Ακτινοβολούσαν ενέργεια και θηλυκότητα».

Η Μάνιους έγινε γνωστή το 2011, όταν συμμετείχε στον δεύτερο κύκλο του Poland’s Next Top Model, όπου μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της ως ίντερσεξ άτομο. «Ήμουν φυλακισμένη από τη γέννησή μου, ζούσα ενάντια στον εαυτό μου. Το σώμα και το μυαλό μου αναπτύχθηκαν προς τη θηλυκότητα, αλλά τα γεννητικά μου όργανα όχι», είχε δηλώσει τότε. Κατέκτησε την τρίτη θέση και αργότερα εμφανίστηκε και στο The Voice of Poland. Σήμερα σπουδάζει Σεξολογία και μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στη Σουηδία και την Πολωνία.

Το κόμμα Κονφεντεράσια – Ελευθερία και Ανεξαρτησία, που ιδρύθηκε το 2018, αποτελεί συμμαχία ριζοσπαστών εθνικιστών και φιλελεύθερων της αγοράς. Έχει κερδίσει ιδιαίτερη απήχηση στους νέους άνδρες που απορρίπτουν τα παραδοσιακά κόμματα, ωστόσο προκαλεί ανησυχία λόγω ακραίων δηλώσεων στελεχών του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ένας από τους προέδρους του κόμματος Σλαβομίρ Μέντζεν, ο οποίος το 2019 είχε δηλώσει: «Δεν θέλουμε Εβραίους, ομοφυλόφιλους, εκτρώσεις, φόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση». Ο ίδιος βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο το 2021, κατηγορούμενος για ρατσισμό, όταν κυκλοφόρησε μπίρα με την ονομασία White IPA Matters.