Για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων και τη δυνατότητα οι άνθρωποι να ζήσουν έως και 150 ετών, μίλησαν ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο όπου συναντήθηκαν για να παρακολουθήσουν τη στρατιωτική παρέλαση, με αφορμή την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η στιγμή μεταδόθηκε σε ζωντανή μετάδοση από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό CCTV,

Καθώς ο Πούτιν και ο Σι περπατούσαν προς το βάθρο της Πύλης Τιενανμέν, απ’ όπου παρακολούθησαν την παρέλαση μαζί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ο μεταφραστής του Πούτιν ακούστηκε, όπως αναφέρει το Reuters, να λέει στα Κινέζικα: «Η βιοτεχνολογία αναπτύσσεται συνεχώς».

«Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο πιο νέος γίνεσαι και (μπορείς) ακόμη και να φτάσεις στην αθανασία» πρόσθεσε.

Ως απάντηση, ο Σι, που ήταν εκτός κάμερας, ακούστηκε να απαντά: «Κάποιοι προβλέπουν ότι μέσα σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν έως και 150 ετών».

Hot-mic moment at the Beijing parade.



Xi: “People rarely lived past 70 before. Now at 70 you’re still a child.”



Putin: “With biotech, organs can be replaced endlessly… people could even reach immortality.”



Xi: “Some predict people might live to 150 this century.” pic.twitter.com/VRj02vkFxO — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

Ο Κιμ χαμογελούσε και κοιτούσε προς την κατεύθυνση του Πούτιν και του Σι, αλλά δεν ήταν σαφές αν η συζήτηση μεταφραζόταν και για εκείνον.

Περίπου 30 δευτερόλεπτα αργότερα, οι Σι, Πούτιν και Κιμ εμφανίστηκαν ξανά στην κάμερα καθώς περπατούσαν προς την εξέδρα των επισήμων για την παρέλαση.

Κατά την εκδήλωση, ο Σι δήλωσε μπροστά σε πλήθος άνω των 50.000 θεατών ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει ένα δίλημμα: «ειρήνη ή πόλεμος», ενώ επιθεωρούσε στρατεύματα και υπερσύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων υπερηχητικών πυραύλων και ναυτικών drones.