Ακτιβιστές από όλο τον κόσμο θα σαλπάρουν ξανά προς τη Γάζα, στην τρίτη τους προσπάθεια από τον Ιούνιο να προσεγγίσουν τον θύλακα, για να καταγγείλουν τον ισραηλινό αποκλεισμό από ξηρά, αέρα και θάλασσα, και να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στους περισσότερους από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους που υποφέρουν από πρωτοφανή λιμό.

Η αποστολή, στην οποία μεταξύ άλλων, συμμετέχουν η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, θα αναχωρήσει από την Ισπανία στις 31 Αυγούστου.

«Στις 31 Αυγούστου, θα ξεκινήσουμε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα προσπάθεια να σπάσουμε τον παράνομο ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, με δεκάδες σκάφη να σαλπάρουν από την Ισπανία», ανέφεραν οι ακτιβιστές, σύμφωνα με το eldiario, χωρίς να αποκαλύψουν από ποιο ισπανικό λιμάνι θα αναχωρήσουν. Στα σκάφη που θα αναχωρήσουν την τελευταία ημέρα του Αυγούστου θα προστεθούν και άλλα στις 4 Σεπτεμβρίου, από την Τυνησία και άλλα λιμάνια.