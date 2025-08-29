Μια γυναίκα που δηλώνει ότι αισθάνεται… βρικόλακας αποκάλυψε τον ασυνήθιστο τρόπο ζωής της, εξηγώντας στην Daily Mail πως, αν και δεν πίνει αίμα, «ρουφάει ενέργεια από τους ανθρώπους».

Η 30χρονη Hellen Schweizer, από το Providence του Ρόουντ Άιλαντ, στις ΗΠΑ, αυτοχαρακτηρίζεται «σπασίκλας» και εξηγεί ότι εδώ και χρόνια είχε γοητευτεί από την ιδέα του «βρικολακισμού».

Όπως είπε, συνήθιζε να «ντύνεται σαν τους φανταστικούς βρικόλακες» και να δημιουργεί βίντεο για τα social media, ώσπου κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν απλά μια μεταμφίεση.

«Το 2016 έμαθα πρώτη φορά τον όρο [βαμπιρισμός], αλλά πέρασα χρόνια προσπαθώντας να πείσω τον εαυτό μου ότι αυτό δεν ήμουν εγώ, επειδή πολλοί λένε “οι βρικόλακες δεν υπάρχουν”», εξήγησε στην Daily Mail.

«Ένα βράδυ,τον Μάρτιο του 2022, ετοιμαζόμουν να φτιάξω βίντεο, κοίταξα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και είπα “Αυτό δεν είναι κοστούμι”.

»Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε το ταξίδι μου -που συνεχίζεται ακόμα- να μάθω και να αποδεχτώ ποια είμαι ως βρικόλακας.

»Ο Κόμης από το Sesame Street δεν είναι πραγματικός, ο Λεστάτ δεν είναι πραγματικός, αλλά ο βρικολακισμός ως πνευματικότητα υπάρχει και αυτό είναι που ερεύνησε ο Μπραμ Στόκερ όταν έγραφε τον Δράκουλα.»

Η Hellen εξηγεί ότι πολλά στερεότυπα για τους βρικόλακες -όπως ότι κυκλοφορούν μόνο τη νύχτα ή ότι δεν αντέχουν το σκόρδο- είναι μύθοι του κινηματογράφου. «Λατρεύω το σκόρδο. Το βάζω παντού, είμαι εμμονική», είπε.

«Κοιμάμαι τη νύχτα αλλά συνήθως πέφτω για ύπνο στις 3 τα ξημερώματα και ξυπνάω στις 10. Δεν καίγομαι στον ήλιο, αλλά εμένα και πολλούς άλλους βρικόλακες μας εξαντλεί, και χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να επανέλθουμε.

»Θα γεράσω, και το σώμα μου κάποτε θα πεθάνει, αλλά η ψυχή μου είναι αθάνατη και θα μετενσαρκωθεί.»

Παρότι η ίδια δεν πίνει αίμα, αναφέρει ότι κάποιοι που αυτοπροσδιορίζονται ως βρικόλακες το κάνουν. Εκείνη, αντίθετα, «παίρνει ενέργεια» από άλλους –πάντα με τη συγκατάθεσή τους.

«Λεγόμαστε “βρικόλακες” επειδή απορροφούμε την ενέργεια ενός ανθρώπου και τη διοχετεύουμε στον εαυτό μας μέσω πρακτικών διαλογισμού», εξήγησε.

«Για παράδειγμα, μπορεί να νιώθω εξαντλημένη και μια φίλη να έχει περίσσια ενέργεια. Θα μου πει αν μπορώ να πάρω λίγη και είναι win-win για όλους. Υπάρχει και η “ατμοσφαιρική ενέργεια” που δεν είναι μέσα σε κάποιον αλλά γύρω του –αυτή συνήθως υπάρχει σε συναυλίες, φεστιβάλ κλπ.

»Η διαφορά μου από τους άλλους ανθρώπους είναι ότι εκείνοι δεν χρειάζονται να τραφούν με ενέργεια. Εμείς ως βρικόλακες δεν έχουμε φυσικά αποθέματα και εξαντλούμαστε αν δεν “τραφούμε”.»

Η Hellen, που εργάζεται σε βιβλιοπωλείο, αγαπά να υιοθετεί την εμφάνιση του βρικόλακα, φορώντας ψεύτικα δόντια, κάπα και λαμπερό μακιγιάζ -γιατί, όπως λέει, «ναι, οι πραγματικοί βρικόλακες λαμποκοπούν».

Αυτό όμως της φέρνει και περίεργα βλέμματα στον δρόμο. «Σίγουρα με κοιτούν. Καμιά φορά μου λένε “Οι βρικόλακες δεν υπάρχουν, κάνε κάτι στη ζωή σου” ή “Ο Ιησούς μπορεί να σε σώσει”. Άλλες φορές όμως ενθουσιάζονται και μου λένε ότι λατρεύουν την εμφάνισή μου», είπε.

Στα social media όμως συχνά δέχεται πιο σκληρά σχόλια. «Δεν ακούνε όταν λέω ότι ο βρικολακισμός είναι πνευματικό μονοπάτι και νομίζουν ότι νομίζω πως θα ζήσω για πάντα ή θα γίνομαι νυχτερίδα και θα μπαίνω στα σπίτια τους», ανέφερε.

«Οι πιο ήπιοι λένε ότι είμαι “παραληρηματική” ή “διψάω για προσοχή”. Οι πιο σκληροί γράφουν ότι “οι γονείς μου θα με έχουν αποκληρώσει” ή “πρέπει να επανέλθει το bullying”. Άλλοι λένε ότι οι πραγματικοί βρικόλακες δεν είναι “ασχημομούρηδες σαν κι εμένα”.

»Ή υποθέτουν ότι είμαι κακιά και βλάπτω ανθρώπους, ζώα ή φυτά. Στην πραγματικότητα αγαπώ και τους ανθρώπους και τα ζώα και τα φυτά, και προσπαθώ να έχω θετικό αντίκτυπο.»

Η ίδια πάντως δηλώνει ότι δεν την επηρεάζει το μίσος: «Γελάω με το πόσο γελοίοι μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι. Τους λυπάμαι. Το μίσος είναι μια αρρώστια που καταστρέφει το μυαλό και το σώμα. Είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι που δεν θα έχουν ποτέ την ελευθερία να αγαπήσουν και να αγκαλιάσουν την ταυτότητά τους, όπως κάνω εγώ.»

Η οικογένειά της στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές της –εκτός από τη μητέρα της, που «μάλλον πιστεύει ότι θα πάει στην κόλαση». Έχασε πάντως αρκετούς φίλους εξαιτίας αυτού. «Κάποιοι έκαναν ότι με στηρίζουν αλλά με κορόιδευαν πίσω από την πλάτη μου. Ήταν σαν να ξαναζούσα το bullying του λυκείου», είπε.

Παρ’ όλα αυτά, έχει αποκτήσει νέες φιλίες με ανθρώπους που την αποδέχονται, ενώ ο σημαντικότερος υποστηρικτής της είναι ο σύζυγός της, Jean-Marc.

«Εκείνος δεν είναι βρικόλακας ούτε ασχολείται με μαγεία, αλλά με ενθαρρύνει να αγαπώ τον εαυτό μου και τη μαγεία μου. Με στηρίζει πάντα, με ενθαρρύνει όταν απογοητεύομαι, και νιώθω η πιο ευτυχισμένη γυναίκα στον κόσμο. Του είπα ότι είμαι βρικόλακας λίγες εβδομάδες αφότου αρχίσαμε να βγαίνουμε. Το αποδέχτηκε αμέσως.»

Η Hellen ελπίζει ότι με το να μιλά ανοιχτά για τον τρόπο ζωής της θα συμβάλει να σπάσει το στίγμα γύρω από τους βρικόλακες. «Οι βρικόλακες έχουν τη φήμη του σκοτεινού και μυστηριώδους, και τα έχω κι εγώ αυτά, αλλά στην πραγματικότητα είμαι αδέξια και σπασίκλας», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι έρευνα του 2015 από την Atlanta Vampire Alliance βρήκε πως περίπου 5.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ ασκούν τον βρικολακισμό. Ο συγγραφέας και «ειδικός στους βρικόλακες» Joseph Laycock έχει εξηγήσει ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες: οι «lifestyle» βρικόλακες, που απλώς υιοθετούν το αισθητικό κομμάτι, και οι «πραγματικοί» που πιστεύουν ότι η υγεία τους επιδεινώνεται αν δεν τραφούν -είτε με αίμα είτε με ενέργεια.

Οι «αιμοβόροι» βρικόλακες συνήθως πίνουν ελάχιστες σταγόνες αίματος, με τη βοήθεια σύριγγας, είπε.