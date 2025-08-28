Οι βελγικές Αρχές ερευνούν την προέλευση μιας μόλυνσης από το βακτήριο E.coli που πιθανολογείται ότι ευθύνεται για τον θάνατο τεσσάρων ηλικιωμένων σε οίκο ευγηρίας, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τη Φλαμανδική Υπηρεσία Πρόνοιας και Υγείας.

Συνολικά 20 άνθρωποι ασθένησαν σε έξι οίκους ευγηρίας της Φλάνδρας, από τις 18 Αυγούστου. Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα η μόλυνση να συνδέεται με το φαγητό τους.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας εξήγησε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν και άλλα υποκείμενα νοσήματα και ως εκ τούτου «είναι προς το παρόν αδύνατον να πούμε εάν το βακτήριο προκάλεσε τον θάνατό τους ή αν τον επέσπευσε».

Οι υγειονομικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι η έρευνα για την προέλευση της επιδημίας επικεντρώνεται στις εταιρείες που εφοδιάζουν με τρόφιμα τα έξι γηροκομεία, στα περίχωρα της Λουβέν, την Αλόστ και την Αμβέρσα. Οι εργαστηριακές αναλύσεις δείχνουν ότι ο ίδιος τύπος βακτηρίου ευθύνεται για όλες τις μολύνσεις «κάτι που δείχνει ότι υπάρχει μια κοινή πηγή», υπογράμμισαν στην κοινή ανακοίνωσή τους η φλαμανδική Υπηρεσία Υγείας και η ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας της Διατροφικής Αλυσίδας (Afsca).

Η μόλυνση από το βακτήριο E.coli μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή να προκαλεί διάρροια και άλλα συμπτώματα που μοιάζουν με εκείνα της γαστρεντερίτιδας (ναυτία, εμετός, ακόμη και πονοκέφαλος). Αρκετές φορές σχετίζεται με την κατανάλωση μολυσμένων ή ωμών τροφίμων, όπως κρέας, λαχανικά, τυριά και γάλα. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι πιθανή αλλά συμβαίνει πολύ σπάνια. Στους οίκους ευγηρίας οι τρόφιμοι που εμφανίζουν συμπτώματα απομονώνονται από τους υπόλοιπους.

Πηγή: ΑΠΕ