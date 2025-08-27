Κατά του δισεκατομμυριούχου δωρητή των Δημοκρατικών, Τζορτζ Σόρος, στρέφεται ο Ντόναλντ Τραμπ τον οποίο κατηγορεί ότι υποστηρίζει «βίαιες διαδηλώσεις» στις ΗΠΑ και ζητά να του απαγγελθούν κατηγορίες για εκβιασμό και διαφθορά.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του την Τετάρτη, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο 95χρονος Σόρος και ο «ριζοσπάστης αριστερός» γιος του, Άλεξ, που ηγείται του φιλανθρωπικού ιδρύματος της οικογένειας, «πρέπει να κατηγορηθούν βάσει του RICO», ενός νόμου που χρησιμοποιείται συνήθως για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να καταστρέψουν άλλο την Αμερική, χωρίς να της δώσουν ούτε μια ευκαιρία να “ΑΝΑΠΝΕΥΣΕΙ” και να είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Ο Σόρος και η ομάδα των ψυχοπαθών του έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στη χώρα μας!» πρόσθεσε. «Αυτό περιλαμβάνει και τους τρελούς φίλους του στη Δυτική Ακτή. Προσέξτε, σας παρακολουθούμε!».

Η επίθεση αυτή, όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times, ήρθε μετά από αναφορές σε μέσα ενημέρωσης συντηρητικής κατεύθυνσης, οι οποίες υποστήριξαν ότι το Ίδρυμα Ανοιχτής Κοινωνίας (Open Society Foundations) -το οποίο διανέμει επιχορηγήσεις εκ μέρους του Σόρος σε προοδευτικές πρωτοβουλίες- χρηματοδοτεί διαδηλώσεις, κυρίως κατά της αποστολής στρατευμάτων από την κυβέρνηση Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Εκπρόσωπος του OSF απάντησε στις δηλώσεις του Τραμπ λέγοντας: «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι εξωφρενικοί και ψευδείς. Το Ίδρυμα Ανοιχτής Κοινωνίας δεν υποστηρίζει ούτε χρηματοδοτεί βίαιες διαδηλώσεις. Η αποστολή μας είναι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης και των δημοκρατικών αρχών στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο».

Η επίθεση στον Σόρος αποτελεί την τελευταία προσπάθεια του Τραμπ να εκφοβίσει πολιτικούς αντιπάλους με την απειλή νομικών ενεργειών.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με διώξεις πολιτικούς, όπως την πρώην αντίπαλό του για την προεδρία Καμάλα Χάρις και τον υποψήφιο δήμαρχο των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη, Ζόραν Μαμντάνι.

Έχει διατάξει έρευνα εις βάρος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν και των συνεργατών του, και πρότεινε ποινική έρευνα κατά του Κρις Κρίστι, πρώην κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϊ και πρώην συμμάχου του.

Την περασμένη εβδομάδα, το FBI έκανε έφοδο στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε σφοδρό επικριτή της εξωτερικής του πολιτικής.

Ο Τραμπ εδώ και καιρό επιφυλάσσει ιδιαίτερα σκληρές επιθέσεις στην οικογένεια Σόρος, η οποία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους δωρητές της εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις, έχοντας ξοδέψει πάνω από 85 εκατομμύρια δολάρια για τις εκλογές του 2024. Κατά τη διάρκεια της δίκης του στη Νέα Υόρκη πέρυσι, ο Τραμπ επανειλημμένα τόνιζε ότι ο εισαγγελέας Άλβιν Μπραγκ είχε λάβει στήριξη από τον Σόρος.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες βάσει του νόμου RICO από τις εισαγγελικές αρχές της Τζόρτζια για τις προσπάθειές του να ανατρέψει τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020. Η υπόθεση «πάγωσε» όταν ο αρχικός εισαγγελέας απομακρύνθηκε από ανώτερο δικαστήριο.

Η απειλή του Τραμπ την Τετάρτη έλαβε υποστήριξη από τον Έλον Μασκ, ο οποίος δημοσίευσε ότι «ήρθε η ώρα να ληφθούν μέτρα άμεσα κατά του Σόρος».