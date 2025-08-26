Άναυδοι έμειναν ψαράδες στο Τενεσί όταν ψάρεψαν ένα κομμένο πόδι, ενώ αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι ανήκει σε ένα διαβόητο παιδόφιλο που κατηγορείται ότι δολοφόνησε νύφη και εγγονή.

Σύμφωνα με τη New York Post, το πόδι ήταν σε αποσύνθεση και εντοπίστηκε στο Sulphur Fork Creek, έναν παραπόταμο μήκους 17 μιλίων που διέρχεται μεταξύ Κεντάκι και Τενεσί, περιοχή που απέχει έξι λεπτά από την τοποθεσία που έδωσε για τελευταία φορά σημάδια ζωής ο Τζόζεφ Φρανκ Μπέντον.

Οι έρευνες έδειξαν ότι το πόδι ανήκει στον Τζόζεφ, που βρισκόταν εκτός φυλακής με αναστολή και αντιμετώπιζε 40 κατηγορίες για παράνομη κατοχή δεκάδων όπλων, εκρηκτικών, σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου.

Ο παιδόφιλος αγνοείται εδώ και ένα χρόνο και σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ρόμπερτσον εξαφανίστηκε τη στιγμή που τον ερευνούσαν για την εξαφάνιση της νύφης και του εγγονού του.

Συγκεκριμένα, το 2004 ο γιος του διατηρούσε σχέση με την 22χρονη Jennifer Wix, με την οποία είχαν αποκτήσει την Adrianna, ένα κοριτσάκι δύο ετών.

Το ζευγάρι έμενε μαζί με τον άνδρα, με τη γυναίκα να έχει εντάσεις τόσο με τον σύντροφό της, όσο και με τον πατέρα του. Σύμφωνα με στενούς συγγενείς της, η γυναίκα έψαχνε τρόπο να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση και ήθελε να εγκαταλείψει τον αγαπημένο της.

Στις 25 Μαρτίου 2004 είχε κανονίσει να φύγει από το σπίτι και ο σύντροφός της, συνόδευσε εκείνη και την κόρη τους μέχρι ένα σημείο, όπου τούς άφησε για να πάρουν κάποιο μεταφορικό μέσο. Έκτοτε, η γυναίκα και το βρέφος δεν έδωσαν κανένα σημείο ζωής.

Τότε, η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως μια απλή εξαφάνιση, αλλά τώρα οι αρχές πιστεύουν ότι ο Τζόζεφ έκανε κακό στην οικογένεια του παιδιού του. Μάλιστα, πριν από λίγα χρόνια, ο γιος του άνδρα τον είχε αναφέρει ως ύποπτο, με τους αστυνομικούς όμως να τον καθησυχάζουν.

Πλέον, η αστυνομία του Τενεσί αναζητά τον Τζόζεφ Φρανκ Μπέντον και επικεντρώνεται σε δύο σενάρια. Το πρώτο είναι να μην βρίσκεται στη ζωή (είτε από φυσικά αίτια, είτε από εγκληματική ενέργεια), κάτι που θα εξηγούσε το κομμένο πόδι και το δεύτερο και πιο ακραίο είναι να έκοψε ο ίδιος το πόδι του, ώστε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.