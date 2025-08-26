Με κατάρρευση κινδυνεύει η κυβέρνηση της Γαλλίας τον επόμενο μήνα, αφού τα τρία κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα στηρίξουν την ψήφο εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού για τις 8 Σεπτεμβρίου σχετικά με τα σχέδιά του για δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό.

Η ακροδεξιά, οι Πράσινοι και αργότερα οι Σοσιαλιστές, από τους οποίους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η τύχη του Μπαϊρού, δήλωσαν ότι δύσκολα θα μπορούσαν να τον υποστηρίξουν.

Εάν χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση, η κυβέρνηση Μπαϊρού θα πέσει. Η αβεβαιότητα τρόμαξε τους επενδυτές, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού της Γαλλίας, ενώ ο δείκτης CAC-40 έκλεισε την ημέρα με πτώση 1,6%.

Εάν η κυβέρνηση πέσει, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε να ορίσει αμέσως νέο πρωθυπουργό ή να ζητήσει από τον Μπαϊρού να παραμείνει επικεφαλής μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης, ή θα μπορούσε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Ο Μακρόν έχασε τον τελευταίο πρωθυπουργό του, Μισέλ Μπαρνιέ, ο οποίος έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό στα τέλη του 2024, μετά από μόλις τρεις μήνες στην εξουσία, έπειτα από άλλες πρόωρες εκλογές τον Ιούλιο του ίδιου έτους.

Ο Μπαϊρού αναγνώρισε ότι η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης ενός πολύ κατακερματισμένου κοινοβουλίου ήταν ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα.

«Ναι, είναι ριψοκίνδυνο, αλλά είναι ακόμα πιο ριψοκίνδυνο να μην κάνουμε τίποτα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενος σε αυτό που χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα λόγω του τεράστιου χρέους της.

Η ψήφος εμπιστοσύνης, είπε, θα έδειχνε αν είχε αρκετή υποστήριξη στο κοινοβούλιο για τη μείωση του προϋπολογισμού κατά 44 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς προσπαθεί να περιορίσει το έλλειμμα που έφτασε το 5,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος πέρυσι, σχεδόν το διπλάσιο του επίσημου ορίου της ΕΕ που είναι 3%.

Ακόμη και αν η κυβέρνηση κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης, αυτό θα σημαίνει μόνο ότι έχει υποστήριξη σχετικά με τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας, με την ψηφοφορία για τον ίδιο τον προϋπολογισμό να αναμένεται αργότερα μέσα στο έτος.

Ο Μπαϊρού πρότεινε την κατάργηση δύο δημόσιων αργιών και το πάγωμα των δαπανών για κοινωνικές παροχές και των φορολογικών κλιμάκων το 2026 στα επίπεδα του 2025, χωρίς προσαρμογή στον πληθωρισμό. Είπε ότι η πρότασή του για την κατάργηση των αργιών θα μπορούσε να τροποποιηθεί.

«Το τέλος της κυβέρνησης»

Ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε ότι ο Μπαϊρού είχε de facto ανακοινώσει «το τέλος της κυβέρνησής του», ζητώντας την ψηφοφορία.

«Ο Εθνικός Συναγερμός δεν θα δώσει ποτέ ψήφο εμπιστοσύνης σε μία κυβέρνηση οι επιλογές της οποίας προκαλούν δεινά στον γαλλικό λαό», έγραψε στο X. Η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι το κόμμα της θα ψηφίσει κατά του Μπαϊρού – όπως και οι Πράσινοι.

Η αριστερή Ανυπότακτη Γαλλία ανακοίνωσε επίσης ότι η ψηφοφορία θα σηματοδοτήσει το τέλος της κυβέρνησης. O Γάλλος σοσιαλιστής βουλευτής Αρτούρ Ντελαπόρτ δήλωσε σήμερα ότι δεν βλέπει πώς το κόμμα θα υποστηρίξει μια ψήφο εμπιστοσύνης για τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού.

Οι ψήφοι των Σοσιαλιστών θα είναι καθοριστικές για την τύχη του Μπαϊρού, επειδή αν ενωθούν με άλλα αριστερά κόμματα και την ακροδεξιά ψηφίζοντας κατά της κυβέρνησης, πιθανότατα θα υπάρξουν αρκετές ψήφοι για να εκδιώξουν την κυβέρνηση.

Μεγάλες διαδηλώσεις που συγκρίνονται με τα «Κίτρινα Γιλέκα»

Η ψήφος εμπιστοσύνης θα πραγματοποιηθεί μόλις δύο ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποστηρίζονται από αριστερά κόμματα και ορισμένα συνδικάτα.

Η πρόσκληση για γενικές διαδηλώσεις στις 10 Σεπτεμβρίου έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τις διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» που ξέσπασαν το 2018 λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων και του υψηλού κόστους διαβίωσης, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Οι διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» εξελίχθηκαν σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά του Μακρόν και των προσπαθειών του για οικονομική μεταρρύθμιση.