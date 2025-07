Σάλο προκαλούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι τοποθετήσεις φιλοϊσραηλινών προφίλ που αρνούνται τη λιμοκτονία παιδιών στη Γάζα -παρότι την παραδέχονται οι Ισραηλινοί– με αφορμή διευκρινήσεις των New York Times για φωτογραφία σε άρθρο τους.

Οι New York Times την περασμένη εβδομάδα δημοσίευσαν την ιστορία του Μοχάμεντ Ζακάρια αλ-Μουταουάκ, ενός παιδιού περίπου 18 μηνών που λιμοκτονεί στη Γάζα. Στη φωτογραφία του άρθρου διακρίνεται το νήπιο σε άσχημη κατάσταση με τη σημείωση ότι «πάσχει από σοβαρό υποσιτισμό», ενώ αναφέρεται πως αντιμετωπίζει κι άλλα προβλήματα υγείας, χωρίς κάποια άλλη ιδιαίτερη αναφορά.

Η εικόνα έκανε το γύρο του διαδικτύου και ξέσπασαν έντονες αντιδράσεις ανάμεσα σε όσους θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και σε αυτούς που θέλουν να σταματήσει. Έτσι, το αμερικανικό Μέσο προχώρησε σε διευκρινήσεις, περιγράφοντας αναλυτικά και τα υπόλοιπα προβλήματα υγείας του παιδιού.

BREAKING: The New York Times has admitted that the Gazan child they plastered on the front page as malnourished was actually suffering from pre-existing health issues.



Once again, they spread propaganda to the world—then quietly walk it back after the damage is done. pic.twitter.com/a8F4GAlNmx — Eyal Yakoby (@EYakoby) July 29, 2025

Η ένταση αντί να κοπάσει, φούντωσε όμως, με φιλοϊσραηλινά προφίλ στα social media να υποστηρίζουν ότι οι Παλαιστίνοι δεν λιμοκτονούν στη Γάζα και πως όλες οι σχετικές εικόνες ή αναφορές είναι προπαγάνδα της Χαμάς. Επιπλέον, ορισμένα προφίλ ισχυρίστηκαν ότι είναι σε εξέλιξη κατά του Ισραήλ μια παγκόσμια συνωμοσία ενορχηστρωμένη από «αριστερούς γκέι ισλαμιστές».

Discusting lies.

The woke left agenda never stops…. — Eli Abitbol (@EliAbitbol1) July 30, 2025

The New York Times is just one major news outlet that has taken ISLAMIST lies about Gaza and ran with them!



And they continue to do so until they are caught out. — Crux Media (@CruxMediaUK) July 29, 2025

«Το Ισραήλ πρέπει να σας κάνει μήνυση», έγραψε ένας χρήστης στη διευκρίνηση των New York Times, με έναν άλλο να προσθέτει: «Συγγνώμη, μας λέτε ότι ο υποσιτισμός επιδεινώνει τα προβλήματα υγείας που ήδη υπάρχουν; Είστε σίγουρα δημοσιογράφοι;».

I feel like this is always the case. They post an image/story and don’t tell the complete story. Then they issue a correction that gets a fraction of the views. — Burt Macklin (@BurtMaclin_FBI) July 29, 2025

Sue them NOW — JBA Meet me in the Middle extremes are Bad (@AdlerJoelle) July 29, 2025

«Είστε αντισημίτες, προπαγανδίζετε όπως οι Ναζί, έγραψε ένα άτομο», με άλλον χρήστη να ισχυρίζεται: «Τίποτα δεν συμβαίνει στη Γάζα. Λέτε ψέματα για να πουλήσετε».

Επίσης, πολλοί φιλοϊσραηλινοί χρήστες υποστήριξαν ότι τα παιδιά δεν λιμοκτονούν στη Γάζα και αν φαίνονται «περίεργα» στις φωτογραφίες, οφείλεται στη Χαμάς, σε αιμομιξία ή κάτι άλλο.

Pre-existing health issues being congenital disease often found among groups like the Gazans who intermarry within family. — Squidward (@Squidward226) July 30, 2025

Children born from cousin marriages, something Moslems and Palestinians in particular are notorious for, suffer health conditions that make them like starving children. — Anti woke/Netanyahu Akbar! (@waynepaynex) July 30, 2025

«Αυτή η woke κουλτούρα καταστρέφει τα πάντα», έγραψε ένας άλλος χρήστης.

Ακολουθούν φωτογραφίες του Associated Press που έχουν επαληθευτεί και δείχνουν σε τι κατάσταση είναι τα παιδιά στη Γάζα:

Ο 3 ετών Amr al-Hams, με εγκεφαλική βλάβη που προκλήθηκε από ισραηλινό χτύπημα στον καταυλισμό που μένει μετά την οικογένεια του, καθώς εγκατέλειψαν το σπίτι τους μετά από ισραηλινή εντολή εκκένωσης

Ο 7χρονος Ahmed El-Sheikh Eid με υποσιτισμό στο Mawasi Khan Younis, στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Osama al-Raqab, 5 ετών. Σύμφωνα με τη μητέρα του έχει κυστική ίνωση και η υγεία του επιδεινώθηκε, επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση σε τρόφιμα

Η Somoud Wahdan κοιτάζει την κάμερα καθώς κάθεται με το παιδί της σε μια περιοχή στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, περιμένοντας να φτάσουν φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια

Η Naima Abu Ful κρατά το υποσιτισμένο 2χρονο παιδί της, Yazan, στον προσφυγικό καταυλισμό Shati