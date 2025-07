Τη στιγμή που ένας Ισπανός αστυνομικός χαστουκίζει έναν τουρίστα που φέρεται να τον έβρισε μετά από ένα παράπονο για τη μεταχείριση των Αφρικανών πωλητών στην παραλία στη Μαρβέγια δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην παραλία Φάρο, που βρίσκεται στο δημοφιλές θέρετρο Playa del Faro, το Σάββατο το απόγευμα, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο.

Ο αστυνομικός από τη Μαρβέγια, ο οποίος φαίνεται στο βίντεο να φοράει κράνος, χαστούκισε δύο φορές τον ηλικιωμένο άνδρα στο πρόσωπο, παρά το γεγονός ότι δεν φαίνεται να υπήρξε προηγούμενη σωματική πρόκληση.

Ο άγνωστος άνδρας φαίνεται να φώναξε «που…ς γιος», πριν τον χτυπήσουν.

Τοπικά μέσα ισχυρίζονται ότι ο τουρίστας είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του στον αστυνομικό για την επιθετική του στάση απέναντι στους Αφρικανούς πωλητές, οι οποίοι συγκεντρώνονται το καλοκαίρι στην παραλία της Μαρβέγια και πωλούν απομιμήσεις προϊόντων, όπως γυαλιά ηλίου και τσάντες, παραβιάζοντας τους δημοτικούς κανονισμούς.

Σύμφωνα με αναφορές, αστυνομικοί εθεάθησαν να σπρώχνουν έναν από αυτούς πριν από την επίθεση του τουρίστα, ενώ άλλοι κυνηγούσαν άλλους πλανόδιους πωλητές που προσπαθούσαν να διαφύγουν με τα υπάρχοντά τους.

Παρά το γεγονός ότι στο βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός να είναι εκείνος που κάνει επίθεση, ο τουρίστας έχει συλληφθεί, σύμφωνα με τη Daily Mail.

