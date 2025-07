Μια επίδειξη πυροτεχνημάτων σε ένα φεστιβάλ στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας κατέληξε σε καταστροφή όταν δύο πυροτεχνήματα εξερράγησαν σε επικίνδυνα χαμηλό ύψος – το ένα από αυτά έπεσε κατευθείαν στο πλήθος.

Δεκαεννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Τέσσερις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

🎆In the German city of #Dusseldorf, 19 people, including one child, were injured by a fireworks explosion at a traditional fair.



This was reported by the Bild newspaper, citing the police.#Germany pic.twitter.com/1j8l9PjKJh