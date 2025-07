Είκοσι ένα μικρά παιδιά διασώθηκαν στην Καλιφόρνια, μετά από καταγγελίες ότι ένα ζευγάρι φέρεται να χρησιμοποίησε μαζικά παρένθετες μητέρες για να αποκτήσει δεκάδες παιδιά, τα οποία στη συνέχεια κρατούσε απομονωμένα σε πολυτελή έπαυλη, όπου υπέστησαν επανειλημμένη κακοποίηση.

Ο 65χρονος Γκουοτζούν Σουάν και η 38χρονη Σίλβια Τσανγκ εντοπίστηκαν πρόσφατα μέσα στην έπαυλή τους στην πόλη Αρκέιντια μαζί με 15 από τα παιδιά. Σύμφωνα με το WWNY 7News, άλλα έξι παιδιά είχαν ήδη μεταφερθεί σε άλλες κατοικίες.

Το ζευγάρι διατηρεί επιχείρηση παρένθετης μητρότητας, ωστόσο οι αρχές αναφέρουν πως φέρεται να καταχράστηκε το σύστημα, εκμεταλλευόμενο το νομικό πλαίσιο για εμπορικούς και προσωπικούς σκοπούς.

Perla said she was told that Silvia Zhang, 38, and Guojun Xuan, 65, of Arcadia, had only one child and were seeking a sibling due to infertility issues. She later discovered she was one of several women who had been told similar stories.