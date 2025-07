Ένας πρώην αξιωματικός της αντιτρομοκρατικής της Σκότλαντ Γιαρντ άφησε ένα νεκρό κουνέλι στο κρεβάτι της συζύγου του, λίγες μόλις εβδομάδες προτού ο ίδιος ανατιναχθεί μέσα στο σπίτι τους, όπως ακούστηκε σε ιατροδικαστική έρευνα.

Ο συνταξιούχος επιθεωρητής Μάλκολμ Μπέικερ, 60 ετών, πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022, αφού φαίνεται να περιλούστηκε με βενζίνη, όταν η Αστυνομία έφτασε στην απομονωμένη κατοικία του στο Έξμουρ για να τον συλλάβει.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η χήρα του, Φραντσέσκα Όνοντι, κατέθεσε στο ιατροδικαστικό δικαστήριο του Γουέλς ότι είχε επανειλημμένα καταγγείλει την κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου της στην Αστυνομία πριν από τον θάνατό του.

Η «παράξενη» συμπεριφορά του περιλάμβανε το να τοποθετήσει ένα νεκρό κουνέλι στο κρεβάτι της, αφού εκείνη είχε μιλήσει σε μια φίλη της για την ταινία «Ο Νονός».

Η κυρία Όνοντι ανέφερε ότι ο κύριος Μπέικερ υπήρξε κακοποιητικός σύζυγος, έπινε μέχρι και 18 κουτάκια μηλίτη την ημέρα και είχε αποθηκεύσει 125 λίτρα βενζίνης μέσα και γύρω από το σπίτι τους.

Η συμπεριφορά του λέγεται ότι επιδεινώθηκε, αφότου η κυρία Όνοντι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Απρίλιο του 2022.

Υποστήριξε ότι εκείνος ακύρωσε την ασφάλεια κατοικίας της οικογένειας πριν από την έκρηξη, λέγοντάς της: «Θα πάρεις τα μισά από το τίποτα».

Ο κύριος Μπέικερ είχε εργαστεί σε υποθέσεις όπως η θανατηφόρα δηλητηρίαση του πρώην πράκτορα της KGB και αντικαθεστωτικού Ρώσου, Αλεξάντρ Λιτβινένκο, το 2006, ενώ είχε βοηθήσει και τις αμερικανικές αρχές στην αντιμετώπιση των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η κυρία Όνοντι δήλωσε ότι είχε υποβάλει καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και απάτη σε βάρος του κυρίου Μπέικερ στην Αστυνομία του Έιβον και του Σόμερσετ.

Ειπώθηκε ότι είχε αποκαλύψει στην Αστυνομία πως είχε «μερικές εκατοντάδες ηχητικά ντοκουμέντα όπου εκείνος την κακοποιούσε, τραπεζικούς λογαριασμούς που έδειχναν οικονομική εξαπάτηση, μηνύματα στο WhatsApp και άλλες μορφές επικοινωνίας που της είχε στείλει».

