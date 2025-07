Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε για μια ακόμα φορά ο Έλον Μασκ σχετικά με το θέμα της υπογεννητικότητας στην Ευρώπη με μια νέα ανάρτηση στο Χ, στην οποία κοινοποίησε έναν χάρτη με τον αριθμό γεννήσεων ανά χώρα στη Γηραιά Ήπειρο.

Ο δισεκατομμυριούχος γράφει στην ανάρτησή του πως η Ευρώπη «ή θα ξεκινήσει να έχει μεγάλες οικογένειες ή θα συνεχίσει να πεθαίνει».

Either Europe starts having large families or it will keep dying https://t.co/UNX72ZRn98

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο ιδιότροπος μεγιστάνας έκανε ειδική αναφορά στην επερχόμενη δημογραφική κρίση της Ελλάδας μέσα από μια ανάρτησή του στο X.

«Ουάου, σχεδόν διπλάσιος αριθμός ανθρώπων πέθανε σε σύγκριση με τα μωρά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα», είχε γράψει στο X, αναφερόμενος σε ρεπορτάζ για πρόσφατα στοιχεία που προβλέπουν υποχώρηση του πληθυσμού της χώρας έως και κατά 25% ως το 2070, ποσοστό πολύ υψηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ (4%).

Wow, almost twice as many people died as there were babies born in Greece https://t.co/DiyfyBmPcT