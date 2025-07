Ένας παράλυτος βετεράνος του αμερικανικού στρατού καταφέρνει να παίζει βιντεοπαιχνίδια, να χειρίζεται ηλεκτρονικές συσκευές, ακόμα και να σχεδιάζει τρισδιάστατα αντικείμενα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη σκέψη του, χάρη σε ένα εμφύτευμα μεγέθους νομίσματος που τοποθετήθηκε στον εγκέφαλό του και υποστηρίζεται από τον τεχνολογικό μεγιστάνα Έλον Μασκ.

Ο RJ, ένας τετραπληγικός που έχασε τη λειτουργία των άκρων του μετά από σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλέτα, είναι ο πρώτος ασθενής σε νοσοκομείο στο Μαϊάμι που εφοδιάστηκε με τη συσκευή «Telepathy», που ανέπτυξε η εταιρεία διασύνδεσης εγκεφάλου Neuralink του Μασκ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το χειρουργικό ορόσημο ολοκληρώθηκε νωρίτερα φέτος στο UHealth Tower, το κεντρικό νοσοκομείο του Συστήματος Υγείας του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι. Ο RJ είναι ένας από τους μόλις επτά ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα που έχουν λάβει το εμφύτευμα.

«Νομίζω πως το αγαπημένο μου πράγμα είναι ότι μπορώ να ανοίξω την τηλεόρασή μου», δήλωσε ο RJ σε βίντεο που παρουσίασε η Neuralink. «Ήταν η πρώτη φορά εδώ και δυόμισι χρόνια που κατάφερα να το κάνω αυτό. Ήταν πραγματικά υπέροχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

