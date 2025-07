Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει κοντά στη Μασσαλία, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι γαλλικές Αρχές και η Πυροσβεστική.

Οι προγραμματισμένες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Μασσαλίας ανεστάλησαν λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται κοντά στη νότια γαλλική πόλη-λιμάνι, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές την Τρίτη.

Μάλιστα, η δασική πυρκαγιά έφτασε στα περίχωρα της Μασσαλίας και απειλεί να μπει στην πόλη, μετέδωσε το γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFM, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

#Opérations Les #Pompiers13 sont mobilisés sur un incendie sur la commune des Pennes-Mirabeau. 👨‍🚒 168 pompiers (Pompiers13 et @MarinsPompiers ) 🚒 62 engins des Pompiers13 et 6 des marins-pompiers 🔥 30 hectares parcourus 🚁 2 hélicoptères 🚨 Laissez passer les secours. pic.twitter.com/36ueOxsayL

Η φωτιά έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις μεταφορές. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή ZOU! μεταξύ Μιραμάς (Miramas) και Λ’Εστάκ (L’Estaque) διακόπηκε μέχρι τις 13:30, με σημαντικές καθυστερήσεις να αναμένονται.

Το αεροδρόμιο Aix-Marseille Provence έχει τεθεί σε καθεστώς «πλήρους αναστολής λειτουργίας» από τις 12:12, με όλες τις πτήσεις να ακυρώνονται, ώστε να μπορέσουν να επιχειρήσουν απρόσκοπτα τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Le feu de Marseille résumé en une seule image….



Le feu a atteint l'Estaque et poursuit sa course vers la mer à présent…



Plus de 350Ha ont brûlés au dernier pointage.



Image : Twitter pic.twitter.com/oWeGeWuMrq