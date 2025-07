Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δηλώνει πως υποστηρίζει πλήρως την υπουργό Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, αφού εμφανίστηκε αναστατωμένη στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Νωρίτερα, η Ριβς εμφανίστηκε με δάκρυα στα μάτια, εμφανώς αναστατωμένη, μετά τη στροφή 180 μοιρών που έκανε η κυβέρνηση των Εργατικών στην κοινωνική πρόνοια, που διέλυσε τα σχέδια της υπουργού για τον κρατικό προϋπολογισμό.

UK Finance Minister Rachel Reeves appears to cry during PMQs in the parliament a day after welfare bill concessions.#UK #RachelReeves #Starmer pic.twitter.com/dV5WnOT0L0