Τη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας ανάμεσα στο Παρίσι και το Μιλάνο «τουλάχιστον μερικές ημέρες», ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η εταιρεία των γαλλικών σιδηροδρόμων SNCF. Η απόφαση ήρθε μετά τις σφοδρές καταιγίδες που σημειώθηκαν τη Δευτέρα αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, γύρω από τη Μοντάν στην κοιλάδα της Μοριέν στη Σαβοΐα.

Διεξάγονται επιχειρήσεις καθαρισμού των σιδηροτροχιών, ενώ η SNCF εκφράζει την ελπίδα ότι δεν θα υπάρχουν ζημιές στις σιδηρογραμμές, κάτι που θα παρέτεινε τη διακοπή της κυκλοφορίας.

Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια διακόπηκαν από τις 17:00 τη Δευτέρα, έπειτα από σφοδρές καταιγίδες οι οποίες ξέσπασαν μετά τον καύσωνα και προκάλεσαν σημαντικές κατολισθήσεις λάσπης, που κάλυψε τις σιδηρογραμμές στο σιδηροδρομικό σταθμό της Μοντάν, της τελευταίας πόλης που εξυπηρετείται από το σιδηρόδρομο πριν από τα ιταλικά σύνορα.

🔴FRANCE 🇫🇷| VIDEOS 🎦| A violent #storm accompanied by #thunderstorms and #torrential #rain hit #Paris on Wednesday evening, June 25, with wind gusts of 110km/h. Images on social media show some of the capital's metro stations flooded.#orage #francestorms pic.twitter.com/ZaEKRVtMWW