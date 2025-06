Η τουρκική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (AFAD) ανακοίνωσε σήμερα πως περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών που πλήττουν κυρίως τις επαρχίες Σμύρνης, Μανίσας και Χατάι

«Περισσότεροι από 50.000 πολίτες από 41 τοποθεσίες έχουν μετεγκατασταθεί προσωρινά σε ασφαλείς περιοχές», τόνισε η AFAD με ανάρτηση στο X.

Μαίνεται για δεύτερη ημέρα η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σμύρνη με το έργο των πυροσβεστών να δυσχεραίνεται από τους ισχυρούς ανέμους, όπως δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Γεωργίας και Δασών και μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο υπουργός Ιμπραχήμ Γιουμακλί δήλωσε ότι στις περιοχές Κουγιουτσάκ και Ντογάνμπεη της Σμύρνης σημειώθηκαν αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξαιτίας ανέμων ταχύτητας 40-50 χλμ./ώρα, και ότι τέσσερα χωριά και δύο συνοικίες εκκενώθηκαν, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Ελικόπτερα, πυροσβεστικά αεροσκάφη και άλλα οχήματα, καθώς και περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης, όπως ανέφερε ο υπουργός, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Σμύρνη.

