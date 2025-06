Μαίνεται για δεύτερη ημέρα η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σμύρνη, με το έργο των πυροσβεστών να δυσχεραίνεται από τους ισχυρούς ανέμους, όπως δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών και μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο υπουργός Ιμπραχήμ Γιουμακλί δήλωσε ότι στις περιοχές Κουγιουτσάκ και Ντογάνμπεη της Σμύρνης σημειώθηκαν αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξαιτίας ανέμων ταχύτητας 40-50 χλμ./ώρα, και ότι τέσσερα χωριά και δύο συνοικίες εκκενώθηκαν, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Ελικόπτερα, πυροσβεστικά αεροσκάφη και άλλα οχήματα, καθώς και περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης, όπως ανέφερε ο υπουργός, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Σμύρνη.

Οπτικό υλικό που μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης δείχνει τρακτέρ με βυτιοφόρα και ελικόπτερα που μετέφεραν νερό, ενώ καπνός υψωνόταν πάνω από λόφους με καμένα δέντρα.

Στη σύλληψη ενός ατόμου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Μπούτζα προχώρησαν οι Αρχές, την ώρα που η «μάχη» με τις φλόγες στην περιοχή μαίνεται. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, «συνελήφθη ένας ύποπτος με την κατηγορία ότι ξεκίνησε τη φωτιά με βενζίνη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα για τις δασικές πυρκαγιές».

Οι παράκτιες περιοχές της Τουρκίας έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από πυρκαγιές, καθώς τα καλοκαίρια έχουν γίνει πιο θερμά και ξηρά, κάτι που οι επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή.

