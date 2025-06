Μεγάλες πυρκαγιές σαρώνουν τη Σμύρνη, προκαλώντας χάος, ενώ εκατοντάδες τουρίστες αποκλείστηκαν. Μάλιστα, οι στάχτες και η οσμή της φωτιάς έφτασαν μέχρι τα ελληνικά νησιά, όπως η Πάτμος.

Μια τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε στο δημοφιλές θέρετρο Foça, στη Σμύρνη, πριν οι ισχυροί άνεμοι αναζωπυρώσουν τις φλόγες και τις στείλουν προς γειτονιές και κατοικημένες περιοχές, αναφέρει η Daily Mail.

Ένας ύποπτος κατηγορείται ότι ξεκίνησε την πυρκαγιά όταν φέρεται να έβαλε φωτιά στο σπίτι του, ενώ σε συνθήκες μεγάλης ξηρασίας η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με ταχύτητα.

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη βρίσκεται σε έναν «θερμικό θόλο», ο οποίος προκαλεί πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της ηπείρου.

Οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν σε πολλά κράτη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς δεκάδες κάτοικοι στα νότια της Ευρώπης αναζήτησαν καταφύγιο από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Οι Αρχές από την Ισπανία έως την Πορτογαλία, την Ιταλία και τη Γαλλία κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο και να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους από τον πρώτο μεγάλο καύσωνα του καλοκαιριού.

Ασθενοφόρα βρίσκονταν σε ετοιμότητα κοντά σε τουριστικά hotspots, καθώς οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι τέτοιοι καύσωνες, που εντείνονται από την κλιματική αλλαγή, θα γίνονται πιο συχνοί.

Στην Τουρκία, οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Σμύρνης ανεστάλησαν, ανέφερε η Sun. Εκατοντάδες επιβάτες έμειναν αποκλεισμένοι λόγω των πυρκαγιών.

Αεροπλάνα έριχναν μεγάλες ποσότητες νερού πάνω από τις εστίες φωτιάς σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσουν τις φλόγες.

Οι κάτοικοι παρακολουθούσαν με τρόμο τα σπίτια τους να τυλίγονται στις φλόγες, ενώ οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για την αντιμετώπιση της τεράστιας πυρκαγιάς σε όλη τη Σμύρνη. Στη μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης συμμετείχαν 625 άτομα, συμπεριλαμβανομένων έξι ελικοπτέρων, 46 πυροσβεστικών οχημάτων, εννέα μπουλντόζες και 13 οχήματα παροχής νερού.

Περίπου 550 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από περίπου 175 σπίτια στο Ilıpınar.

Τέσσερις πυροσβέστες φέρεται να έπαθαν δηλητηρίαση από τον καπνό, ενώ δύο από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η ακριβής αιτία της παραμένει άγνωστη. Μια άλλη πρόταση είναι ότι η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από γραμμή υψηλής τάσης.

🔥Forest fires rage on the outskirts of the resort town of Izmir in Türkiye.



They have come close to residential buildings.



Heat and strong winds are making it difficult for rescuers to cope with the fire. There have been no reports of casualties. pic.twitter.com/GSZoHufhyZ