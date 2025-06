Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκαν στη Χάγη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ευχαρίστησε τον Αμερικανικό ηγέτη, σημειώνοντας ότι «συζητήσαμε πώς να επιτύχουμε κατάπαυση του πυρός και ειρήνη»

«Είχα μια μακρά και ουσιαστική συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ. Καλύψαμε όλα τα πραγματικά σημαντικά θέματα. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, ευχαριστώ τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Ζελένσκι.

«Εκτιμούμε την προσοχή και την ετοιμότητα να βοηθήσουμε να έρθει πιο κοντά η ειρήνη», σημείωσε, προσθέτοντας: «Οι λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν».

