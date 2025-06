Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε χθες Δευτέρα, εκφράζοντας τα «συγχαρητήριά του σε όλους», πως το Ισραήλ και το Ιράν δέχτηκαν να κηρυχτεί «πλήρης κατάπαυση του πυρός», η πρώτη φάση της οποίας θα τεθεί σε εφαρμογή κατ’ αυτόν περί τις 07:00 (ώρα Ελλάδας) και θα σημάνει το επίσημο «τέλος» της ένοπλης σύρραξης ανάμεσα στους δύο ορκισμένους εχθρούς.

«Συμφωνήθηκε πλήρως ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν ότι θα υπάρξει πλήρης και απόλυτη κατάπαυση του πυρός», διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Διευκρίνισε πως θα τεθεί σε εφαρμογή κατά φάσεις από τα μεσάνυχτα (ώρα Ουάσιγκτον, 07:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, η κατάπαυση του πυρός θα εφαρμοστεί σε 24 ώρες σε δύο χρόνους, με το Ιράν να σταματά πρώτο όλες τις επιχειρήσεις του και το Ισραήλ να κάνει το ίδιο 12 ώρες αργότερα.

«Την 24η ώρα, ο κόσμος θα χαιρετίσει το επίσημο τέλος του πολέμου 12 ημερών», έγραψε ακόμη ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, προσθέτοντας πως οι δυο χώρες δέχτηκαν να είναι «ειρηνικές» και να επιδεικνύουν «σεβασμό» η μια προς την άλλη κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας.

"CONGRATULATIONS TO EVERYONE! It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a Complete and Total CEASEFIRE…" –President Donald J. Trump pic.twitter.com/hLTBT34KnG — The White House (@WhiteHouse) June 23, 2025

Ούτε η κυβέρνηση του Ισραήλ ούτε αυτή του Ιράν έχουν σχολιάσει επίσημα την ανακοίνωση μέχρι στιγμής.

Ο πόλεμος ξέσπασε τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εύρους άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν, με δημόσια διακηρυγμένο στόχο να καταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι δύο χώρες ανταλλάσσουν έκτοτε πλήγματα η μια στο έδαφος της άλλης.

Οι ΗΠΑ επενέβησαν προχθές Κυριακή στον πόλεμο στο πλευρό του Ισραήλ, βομβαρδίζοντας τις τρεις κυριότερες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε το NBC News πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανήγγειλε θα διαρκέσει «για πάντα».

«Νομίζω πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είναι επ’ αόριστον. Θα διαρκέσει για πάντα», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ο μεγιστάνας των ακινήτων.

Δεν έχει κλειστεί καμιά «συμφωνία»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί τόνισε σήμερα ότι ως αυτό το στάδιο δεν έχει συναφθεί καμιά «συμφωνία» κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ισλαμική Δημοκρατία – αντίθετα με όσα υποστήριξε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Αραγτσί πρόσθεσε ωστόσο ότι, αν το Ισραήλ σταματούσε την «παράνομη επίθεσή του εναντίον του ιρανικού λαού» ως τις 04:00 (τοπική ώρα· 03:30 ώρα Ελλάδας), το Ιράν δεν θα συνέχιζε τις επιδρομές του με πυραύλους σε ανταπόδοση.

The military operations of our powerful Armed Forces to punish Israel for its aggression continued until the very last minute, at 4am.



Together with all Iranians, I thank our brave Armed Forces who remain ready to defend our dear country until their last drop of blood, and who… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 24, 2025

«Η οριστική απόφαση για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεών μας θα ληφθεί αργότερα», συμπλήρωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών μέσω X, υπενθυμίζοντας πως η Τεχεράνη έχει «κάνει σαφές επανειλημμένα πως το Ισραήλ άρχισε πόλεμο εναντίον του Ιράν, όχι το αντίστροφο».

Εκρήξεις σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ το πρωί της Τρίτης

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίς το πρωί, αφού αρχικά μείωσε το επίπεδο προηγούμενου συναγερμού, πως κηρύσσει νέο, καθώς εντόπισε την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Sirens now in Central Israel. pic.twitter.com/rk6NZoJirz — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2025

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως ακούστηκαν ισχυρή έκρηξη στους αιθέρες του Τελ Αβίβ και μακρινές εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ.

Τρεις νεκροί σε πλήγμα πυραύλου στην Μπεερσέμπα

Footage showing the moment of an Iranian ballistic missile impact earlier in Beersheba, which killed at least three civilians. pic.twitter.com/6ur3XAbKKC — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2025

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στην Μπεερσέμπα, πόλη στο νότιο Ισραήλ, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του κήρυξε εκ νέου συναγερμό εξηγώντας πως εντόπισε την εκτόξευση τρίτης ομοβροντίας από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, λίγη ώρα αφού είχε κατεβάσει το επίπεδο επαγρύπνησης, μετά το δεύτερο κύμα.

A 7-story apartment building in Beersheba, Southern Israel suffered extensive damage after a direct impact from an Iranian ballistic missile earlier, resulting in the death of three civilians and dozens of others to be injured. pic.twitter.com/PC9QzeHR5l — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2025

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε πως διεξήγαγε πλήγματα για να «αποκλείσει οδούς πρόσβασης» στο Φορντό, όπου βρίσκεται υπόγεια εγκατάσταση σε ορεινό όγκο.

Στην ιρανική πλευρά, ο πόλεμος έχει αφήσει πίσω του πάνω από 400 νεκρούς και 3.056 τραυματίες, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό. Τα ιρανικά πλήγματα με πυραύλους και drones έχουν αφήσει 24 νεκρούς στην ισραηλινή επικράτεια, κατά τα πιο πρόσφατα επίσημα δεδομένα της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) θεωρεί αδύνατο σε αυτό το στάδιο να αποτιμηθεί το εύρος των ζημιών στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ειδικοί θεωρούν ότι οι ιρανικές αρχές φρόντισαν να απομακρύνουν πυρηνικό καύσιμο από τις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν. Η Τεχεράνη τονίζει πως έχει στη διάθεσή της αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ο ΔΟΑΕ εξάλλου έχει επισημάνει ότι δεν έχει μέχρι σήμερα «καμιά» ένδειξη πως το Ιράν έχει πρόγραμμα κατασκευής πυρηνικών όπλων, μολονότι ο στρατός και η κυβέρνηση του Ισραήλ επικαλέστηκαν ακριβώς το ότι η Τεχεράνη βρισκόταν πλέον πολύ κοντά στην απόκτησή τους, όταν άρχισαν βομβαρδισμούς στην ιρανική επικράτεια.