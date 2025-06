Ο αμερικανός επιχειρηματίας και πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Αποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης των ΗΠΑ (DOGE), Έλον Μασκ, φέρεται να ζήτησε πολιτικό άσυλο από τη Ρωσία.

Αυτό δήλωσε ο βουλευτής της Ρωσικής Κρατικής Δούμα και αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου, Βλαντισλάβ Νταβάνκοφ, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης (RosSMI).

Όπως ανέφερε, η αίτηση του Μασκ φέρεται να έχει καταγραφεί στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η απάντηση από το υπουργείο αναμένεται να εκδοθεί εντός ενός μηνός.

«Πιστεύω ότι ο Έλον Μασκ έκανε λάθη, αλλά πρέπει να μπορούμε να συγχωρούμε αυτά τα λάθη. Αν δεν τα καταφέρει εκεί, τον περιμένουμε πάντα εδώ — είναι πολύ σπουδαίος όσον αφορά την τεχνολογία και το όραμά του», δήλωσε ο Νταβάνκοφ.

Elon Musk has applied for political asylum in russia, according to Deputy Speaker of the russian State Duma Davankov.



He added that the Foreign Ministry's response should arrive within a month.



It's a russian statement—we don't know if it's true.