Τραγωδία σημειώθηκέ στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ όπου ένα μωρό ενός έτους και η 11χρονη αδελφή του τραυματίστηκαν σοβαρά όταν φέρεται να χτυπήθηκαν από όχημα που οδηγούσε μεθυσμένος άνδρας. Το μωρό υπέκυψε στα τραύματά του το Σάββατο, την ημέρα των πρώτων γενεθλίων του, ενώ η μεγαλύτερη αδελφή νοσηλεύεται με σοβαρά κατάγματα και τραυματισμούς.

Ο 23χρονος Τζάστιν ΛαΚλερ συνελήφθη μετά από δεύτερο τροχαίο ατύχημα, λίγα τετράγωνα μακριά από το σημείο της σύγκρουσης με τα παιδιά. Οδηγούσε ανάποδα σε μονόδρομο, χτύπησε τα παιδιά και συνέχισε για περίπου πέντε τετράγωνα μέχρι να συγκρουστεί με αυτοκίνητο και στύλο κοινής ωφέλειας, καταστρέφοντας το όχημά του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο πατέρας των παιδιών περπατούσε μαζί με τα πέντε παιδιά του προς πάρκο, όταν ένα όχημα κινούμενο ανάποδα εισέβαλε στον δρόμο και χτύπησε τα δύο μικρότερα παιδιά. Το βρέφος εκτοξεύτηκε στον αέρα μαζί με το καρότσι του, υπέστη κάταγμα αυχένα και καρδιακή ανακοπή έξι φορές. Η 11χρονη υπέστη κατάγματα μηριαίου, κλείδας, βραχίονα και διάτρηση πνεύμονα.

Ο πατέρας των θυμάτων είπε στην αστυνομία, σύμφωνα με το Manchester’s Ink Link, ότι περπατούσε με τα πέντε παιδιά του προς ένα κοντινό πάρκο. Περνούσαν έναν μονόδρομο όταν, όπως ανέφερε, «κάτι πετάχτηκε από τον ουρανό»

Ο ΛαΚλερ αρχικά αρνήθηκε πως οδηγούσε, υποστηρίζοντας ότι οι τραυματισμοί του προήλθαν από πτώση, παρά τα σημάδια μέθης που εντόπισαν οι αστυνομικοί. Βίντεο από μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι οδηγούσε ανάποδα σε μονόδρομο, αγνοώντας πινακίδες απαγόρευσης εισόδου και εγκατέλειψε το σημείο της σύγκρουσης.

