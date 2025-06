Το βορειοϊρλανδικό συγκρότημα της ραπ Kneecap ανακοίνωσε πως «έχει γεμίσει» το Λονδίνο με μηνύματα υποστήριξης ενός από τα μέλη του, το οποίο πρόκειται να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου κατηγορούμενο για αδίκημα τρομοκρατίας.

Αυτό το τριμελές συγκρότημα από το Μπέλφαστ υποστηρίζει έντονα την υπόθεση των Παλαιστινίων και ένα από τα μέλη του, ο ράπερ Μο Τσάρα, κοινώς γνωστός ως «Λίαμ Ο’ Χάνα» (Liam Og O hAnnaidh), κατηγορείται ότι το 2024, στη διάρκεια συναυλίας στις 21 Νοεμβρίου στο Λονδίνο, ύψωσε μια σημαία της Χεζμπολάχ, του φιλοϊρανικού ισλαμιστικού κινήματος του Λιβάνου που στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση».

Ήταν μια συμπεριφορά που, σύμφωνα με την αστυνομία, «δημιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι (ο ράπερ) υποστηρίζει μια παράνομη οργάνωση, εν προκειμένω την Χεζμπολάχ», κάτι που συνιστά αδίκημα, σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία.

Στις 21 Μαΐου απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος του 27χρονου ράπερ. Αναμένεται στις 10:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) στο δικαστήριο του Ουεστμίνστερ, στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπου οι Kneecap έχουν καλέσει τους θαυμαστές του να έρθουν μαζικά για να τον υποστηρίξουν.

Το συγκρότημα διέψευσε πως «διέπραξε αυτό το αδίκημα» και αρνήθηκε πως υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ, καταγγέλλοντας μια «πολιτική» απόφαση.

«Προσπαθούν να μας κάνουν να σωπάσουμε, να ακυρώσουμε τις συναυλίες μας, να μου αφαιρέσουν την ελευθερία μου να ταξιδεύω», είχε καταγγείλει ο Μο Τσάρα στα τέλη Μαΐου, στη διάρκεια ενός φεστιβάλ στο Λονδίνο.

«Αν είστε ελεύθεροι στις 18 Ιουνίου… θα συγκεντρωθούμε μπροστά από το δικαστήριο του Ουέστμινστερ για να τον υποστηρίξουμε», είχε πει ο Μόγκλαϊ Μπαπ, άλλο μέλος του συγκροτήματος.

Σε μια εκδήλωση λίγο μετά την απαγγελία κατηγορίας σε βάρος του για τρομοκρατικό αδίκημα, ο Μο Τσάρα εμφανιζόταν σε βίντεο να μπαίνει στη σκηνή με το στόμα του καλυμμένο με ταινία. Σε χθεσινοβραδινή ανάρτησή τους στο X, οι Kneecap χαρακτήρισαν τη δίωξη «κυνήγι μαγισσών».

We've plastered London with a few messages ahead of this witch-hunt.



British courts have long charged people from the North of Ireland with "terrorism" for crimes never committed.



We will fight them.



We will win.



GRMA to our pals at @TenthManHello for sorting. pic.twitter.com/DbVQ6fTwda