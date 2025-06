Πάνω από 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ισραηλινού στρατού, υποστράτηγο Έφι Ντεφρίν.

Όπως δήλωσε: «Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις εργάζονται για την κατάρριψή τους», σύμφωνα με το Timesofisrael.

Τα drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν θα χρειαστούν αρκετές ώρες για να φτάσουν στο Ισραήλ, με την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή να κλιμακώνεται συνεχώς.

