Το Ισραήλ εξαπέλυσε δεκάδες αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τα ξημερώματα της Παρασκευής και έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενόψει πιθανών αντιποίνων.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι πρόκειται για μια «προληπτική, ακριβή και συντονισμένη επίθεση, βασισμένη σε υψηλής αξιοπιστίας πληροφορίες», η οποία φέρει την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Rising Lion».

Δεκάδες μαχητικά της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας ολοκλήρωσαν το πρώτο στάδιο της επιχείρησης, πλήττοντας δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ αυτών και πυρηνικές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως η επίθεση στοχεύει στην «εξουδετέρωση της ιρανικής απειλής για την επιβίωση του Ισραήλ» και θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί ώστε να εξαλειφθεί η απειλή».

