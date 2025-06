Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε τη σορό του Μοχάμεντ Σινουάρ, ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας που σκοτώθηκε στις 13 Μαΐου σε αεροπορική επιδρομή από το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης, επιβεβαιώνεται πλέον ότι η σορός του Μοχάμεντ Σινουάρ εντοπίστηκε στην υπόγεια σήραγγα που βρίσκεται κάτω από το ευρωπαϊκό νοσοκομείο της Χαν Γιούνις», στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, διευκρίνισε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση.

«Ο Σινουάρ εξοντώθηκε μαζί με τον διοικητή της ταξιαρχίας της Ράφας, Μοχάμεντ Σαμπανέχ, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στις 13 Μαΐου 2025, ενώ κρυβόταν σε ένα υπόγειο κέντρο διοίκησης και ελέγχου», πρόσθεσε.

«Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην υπόγεια σήραγγα, αρκετά αντικείμενα που ανήκουν στον Σινουάρ» βρέθηκαν, όπως και «άλλοι σοροί τρομοκρατών» για τους οποίους έχει αρχίσει η διαδικασία ταυτοποίησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Mohammad Sinwar was responsible for the deaths of countless civilians. He was eliminated in an IDF & ISA strike on May 13.



His body was found beneath the European hospital in Khan Yunis—more proof of how Sinwar, and Hamas, hide behind their civilians and purposely embed… pic.twitter.com/HVSVkCgo1x