Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε την Πέμπτη αεροπορικά πλήγματα σε αρκετές τοποθεσίες στα νότια προάστια της Βηρυτού, στοχεύοντας —όπως ανακοίνωσε— υπόγειες εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε παραμονή της μουσουλμανικής γιορτής Eid al-Adha.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση στα περίχωρα της λιβανέζικης πρωτεύουσας έπειτα από περισσότερο από έναν μήνα, και την τέταρτη συνολικά από τον Νοέμβριο, όταν και τέθηκε σε ισχύ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πριν από την επιχείρηση, ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε προειδοποίηση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ανακοινώνοντας ότι θα πλήξει οκτώ κτίρια σε τέσσερις διαφορετικές τοποθεσίες.

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان وخاصة في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له

🔸أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابي

🔸من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً… pic.twitter.com/3DV1ZpKT1M — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 5, 2025

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει σχεδόν σε καθημερινή βάση να πλήττει στόχους στο νότιο και ανατολικό Λίβανο. Η Βηρυτός καταγγέλλει ότι οι επιχειρήσεις αυτές συνιστούν παραβίαση της συμφωνίας, ωστόσο Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι τα πλήγματα έχουν ως στόχο την αποτροπή ανασυγκρότησης της Χεζμπολάχ, η οποία υπέστη σημαντικές απώλειες σε ηγεσία και οπλισμό στον τελευταίο πόλεμο.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι «παράγει χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη με την καθοδήγηση και χρηματοδότηση ιρανικών τρομοκρατικών οργανώσεων». Όπως αναφέρεται, η οργάνωση έχει χρησιμοποιήσει ευρέως UAV σε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εργάζεται στην επέκταση της παραγωγικής της ικανότητας, προετοιμάζοντας το επόμενο στάδιο σύγκρουσης.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο πρόεδρος της χώρας, Τζόζεφ Αούν, καταδίκασε έντονα την ισραηλινή επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παραβίαση διεθνούς συμφωνίας» και τονίζοντας ότι σημειώθηκε «παραμονή μιας ιερής θρησκευτικής γιορτής».

Ανάλογη τοποθέτηση έκανε και ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταγγέλλοντας τα πλήγματα ως πράξη που παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε στις 27 Νοεμβρίου —μια συμφωνία που είχε στόχο να βάλει τέλος σε πάνω από έναν χρόνο συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ, την οποία υποστηρίζει το Ιράν.