Δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας στον Λίβανο. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε στόχο που ανήκε στη Χεζμπολάχ, την οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι εξαπολύθηκαν αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού εναντίον διαφόρων τομέων του νοτίου Λιβάνου.

🇮🇱⚡️🇱🇧 #BreakingNews: Israeli fighter jets are once again attacking targets in #Lebanon. Does Lebanon even have its own army, or are they all puppets? If Lebanon doesn't wake up from this coma, the state of Lebanon will cease to exist in five years. pic.twitter.com/Bzu9SX99R6