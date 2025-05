Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις φέρονται να εισήλθαν μερικές εκατοντάδες μέτρα εντός του λιβανικού εδάφους, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε τη Δευτέρα ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού, επικαλούμενος πηγές από τον Λίβανο.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, στρατιωτικοί κινήθηκαν προς την περιοχή όπου βρίσκεται το χωριό Μαΐς αλ Τζάμπαλ.

Επισήμως, το ισραηλινό γενικό επιτελείο δεν έχει σχολιάσει την πληροφορία.

Οι Λιβανέζικες Ένοπλες Δυνάμεις (LAF) πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή περιπολίες στο Μάις αλ Τζαμπάλ, στο νότιο Λίβανο, και στα περίχωρά του, μετά την ανακοίνωση εισβολής των ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή.

