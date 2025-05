Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν τη Δευτέρα πως εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας μέλος της Χεζμπολάχ, παρότι βρίσκεται σε ισχύ συμφωνημένη κατάπαυση του πυρός.

Σε ανακοίνωσή τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διευκρίνισαν ότι «έπληξαν και εξάλειψαν τρομοκράτη που ανήκε στη δύναμη Ραντουάν», επίλεκτη μονάδα του ένοπλου βραχίονα της Χεζμπολάχ, «στην περιοχή του Χούλα, στον νότιο Λίβανο».

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας από την πλευρά του έκανε λόγο για έναν νεκρό σε πλήγμα drone «στα περίχωρα» του χωριού Χούλα, κοντά στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ.

Παράλληλα δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πλήγμα ισραηλινού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εναντίον μοτοσικλέτας στη Σρεμπίν, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα, και τρίτος από «πυρά του ισραηλινού εχθρού» στην παραμεθόρια κοινότητα Κφαρκίλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

