Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, ένας Βρετανός, ονόματι Στίβεν Γιάροου, πήρε μια ριζική απόφαση: να εγκαταλείψει για πάντα το Λονδίνο και ακολούθως τη Βρετανία. Μεγαλωμένος στο Γουίλσντεν, το Φίντσλεϊ και το Έντγουερ, ο Στίβεν, εβραϊκής καταγωγής και πρώην μοντέρ της Thames TV, δεν αναγνώριζε πια τη γειτονιά που κάποτε αποκαλούσε σπίτι.

Όπως λέει, η αύξηση του αντισημιτισμού, οι επιθέσεις σε συναγωγές και εβραϊκά σχολεία, αλλά και η κοινωνική ανασφάλεια, τον έκαναν να νιώθει ότι η ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν του πρόσφερε πλέον ούτε ασφάλεια ούτε ποιότητα, σύμφωνα με την Daily Mail. Συνδυάζοντας την απογοήτευσή του με το αυξανόμενο κόστος ζωής, άρχισε να σκέφτεται μια νέα αρχή στο εξωτερικό.

Μαζί με τη σύζυγό του, Μπάρμπαρα, και οι δύο 67 ετών, μετακόμισαν σε ένα χωριό κοντά στην πόλη Ντόμπριτς, στη βορειοανατολική Βουλγαρία. Απέκτησαν ένα σπίτι τριών υπνοδωματίων, με δύο μπάνια, πισίνα και κλιματισμό, καταβάλλοντας μόλις 54.000 λίρες δηλαδή περίπου 64.000 ευρώ. Η μεταφορά των υπαρχόντων τους κόστισε 5.000 λίρες μέσω επαγγελματικής μεταφορικής εταιρείας.

We bought our dream three-bed home with a swimming pool in Bulgaria for £54,000 – it's insanely cheap, but this is what people DON'T realise about living in the ex-Communist state https://t.co/ZzlLhGzrIn