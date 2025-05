Με ανάρτησή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι η Ουκρανία προετοιμάζει, σε συνεργασία με Ευρωπαίους και Αμερικανούς εταίρους, ένα νέο κύμα διπλωματικών πρωτοβουλιών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είμαστε σε σχεδόν καθημερινή επαφή με όλους όσοι μπορούν να προσδώσουν πραγματικό νόημα στη διπλωματία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε έντονη αμφιβολία για τις προθέσεις της Μόσχας, ενόψει της συνάντησης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη. «Δεν υπάρχει σαφής πληροφόρηση για το τι σχεδιάζει να παρουσιάσει η Ρωσία. Ούτε εμείς, ούτε η Τουρκία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλοι εταίροι έχουν αυτή την ενημέρωση» υπογράμμισε.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στη χθεσινή συνομιλία του με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας πως το θέμα της ρωσικής αδιαφάνειας συζητήθηκε αναλυτικά.

We are now preparing for new diplomatic steps together with our partners in Europe and, importantly, in the United States. In fact, we are in contact almost daily with everyone who can make diplomacy meaningful.



As of now, there is no clear information about what exactly the… pic.twitter.com/rw1BNgir68