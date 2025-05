Στο Ελσίνκι κλήθηκε σήμερα ο πρεσβευτής της Ρωσίας λόγω πιθανής παραβίασης του φινλανδικού εναέριου χώρου από δύο ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη την περασμένη εβδομάδας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας.

Δύο ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη φέρεται να παραβίασαν την Παρασκευή τον εναέριο χώρο ανοικτά του Πόρβο, στη νότια Φινλανδία, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, σύμφωνα με το φινλανδικό υπουργείο Άμυνας, ενώ σημειώνεται ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

«Το φινλανδικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή της Ρωσίας και του ζήτησε εξηγήσεις σχετικά με πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου», δήλωσε στο X.

