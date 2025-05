Τα ονόματα των δύο μελών της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον που σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλου χθες, Τετάρτη, το βράδυ (τοπική ώρα), έδωσε στη δημοσιότητα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών. Όπως έχει γίνει επίσης γνωστό, έχει συλληφθεί ένας ύποπτος ο οποίος φώναξε φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα.

Πρόκειται για τον Γιαρόν Λισίνσκι και τη Σάρα Λιν Μίλγκριμ, ένα νεαρό ζευγάρι που επρόκειτο να αρραβωνιαστεί και δέχθηκε τα πυρά καθώς έφευγε από μια εκδήλωση στο Εβραϊκό Μουσείο στο κέντρο της Ουάσινγκτον, σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από τον Λευκό Οίκο.

We are shocked and horrified this morning by the news of the brutal terrorist attack that claimed the lives of two of our Embassy staff members in Washington — Yaron Lischinsky and Sarah Lynn Milgrim.

May their memory be a blessing.



