Οργή έχει προκαλέσει στο Ισραήλ ο θάνατος δύο εργαζομένων της πρεσβείας του Ισραήλ από πυρά μπροστά από το εβραϊκό μουσείο της Ουάσινγκτον, μια επίθεση που ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε ως αντισημιτική.

Ένας άνδρας σκότωσε χθες, Τετάρτη, το βράδυ (τοπική ώρα) δύο εργαζόμενους της πρεσβείας του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες έξω από το εβραϊκό μουσείο της Ουάσινγκτον, όπου γινόταν μια εκδήλωση και φώναξε φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα κατά τη σύλληψή του.

«Δύο μέλη του προσωπικού της ισραηλινής πρεσβείας σκοτώθηκαν με παράλογο τρόπο απόψε κοντά στο εβραϊκό μουσείο της Ουάσινγκτον. Διεξάγουμε έρευνες», έγραψε στο X η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ.

Από το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης έγινε γνωστό πως τα θύματα είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα. Ήταν ένα νεαρό ζευγάρι που ετοιμαζόταν να αρραβωνιαστεί, είπε ο ισραηλινός πρεσβευτής.

“They were a beautiful couple out for an evening in Washington’s cultural center”



Israeli Ambassador Yechiel Leiter: the victims were about to be engaged — the young man had bought a ring just this week and planned to propose in Jerusalem next week 💔 pic.twitter.com/Ud2GhO0Irc