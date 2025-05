Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει ένα περιστατικό στην Καλιφόρνια, όταν μία έφηβη αθλήτρια -έπειτα από αγώνες στίβου που διεξήχθησαν- ανέβηκε στο βάθρο με τον αριθμό 1, αλλά στην πραγματικότητα νικήτρια των αγώνων ήταν ένα κορίτσι το οποίο είναι τρανσέξουαλ.

Συγκεκριμένα, μετά τη λήξη των αγώνων, η Ρις Χόγκαν (που βγήκε δεύτερη) φωτογραφήθηκε μαζί με τις συναθλήτριές της, μεταξύ των οποίων και η Έι Μπι Ερνάντεζ (την τρανσέξουαλ αθλήτρια). Λίγο αργότερα, η Χόγκαν αποφάσισε να ανέβει στο βάθρο του πρωταθλητή, θέλοντας να δείξει ότι η νίκη άξιζεσε εκείνην.

Σύμφωνα με την DailyMail, η Χόγκαν διακρίθηκε με νέο ατομικό ρεκόρ σε διοργάνωση στίβου στην Καλιφόρνια, παρά το γεγονός ότι κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από την τρανς αθλήτρια.

Στο βίντεο, η Ερνάντεζ στέκεται στο πρώτο σκαλί του βάθρου, εφόσον κέρδισε τον αγώνα, ωστόσο, σύμφωνα με τη γνωστή ακτιβίστρια Ράιλι Γκέινς, η Χόγκαν «πήρε τη θέση που της αξίζει». Όπως έγραψε η Γκέινς στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Όταν το αγόρι κατέβηκε από το βάθρο, εκείνη ανέλαβε τη θέση που της ανήκει πραγματικά ως πρωταθλήτρια».

When the boy got off the podium, she assumed her rightful spot as champion. The crowd erupts with applause. THIS is the way. Congrats to Reese Hogan, the REAL champ!!! https://t.co/KiEm2yV2YY pic.twitter.com/hqGdikES29

Σε άλλη ανάρτησή της, η Γκέινς σημείωσε: «Το πλήθος ξέσπασε με χειροκροτήματα. ΑΥΤΟ είναι το σωστό. Συγχαρητήρια στη Ρις Χόγκαν, την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ πρωταθλήτρια!!!». Παράλληλα, χαρακτήρισε την Ερνάντεζ «απάτη».

Η Ερνάντεζ επικράτησε της Χόγκαν στο άλμα τριπλούν με διαφορά λίγο μεγαλύτερη από ένα μέτρο, ενώ κατέκτησε και την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος. Στο άλμα εις ύψος τερμάτισε έβδομη.

Όπως αναφέρει το Sports Illustrated, η Ερνάντεζ έχει πλέον προκριθεί για το «CIF Southern Section Masters Meet», που είναι προγραμματισμένο για τις 24 Μαΐου στο Moorpark High School.

Προς το παρόν, η Ερνάντεζ κατέχει τις κορυφαίες επιδόσεις στην Καλιφόρνια τόσο στο άλμα εις μήκος όσο και στο τριπλούν.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγες εβδομάδες πριν, η Ερνάντεζ επικρίθηκε μετά από εντυπωσιακή νίκη στο τριπλούν. Στην ίδια διοργάνωση, επικράτησε και στο άλμα εις μήκος, ενώ σε προηγούμενους αγώνες στα «Ontario Relays» είχε κερδίσει το τριπλούν.

Η Τζένιφερ Σέι, ιδρύτρια της οργάνωσης «XX-XY», η οποία όπως δηλώνει «ορκίζεται να προστατεύσει τα αθλήματα και τους χώρους των γυναικών», μοιράστηκε βίντεο από τους αγώνες γράφοντας: «Αυτή κέρδισε το μήκος και το τριπλούν των κοριτσιών σε μια συνάντηση στίβου της CA το Σαββατοκύριακο. Κέρδισε το τριπλούν με διαφορά 2,5 μέτρων. Είναι πραγματικά καταπληκτική!»

Αντίστοιχη ανάρτηση έκανε και ο Κόλιν Ραγκ, συνιδιοκτήτης του «Trending Politics», γράφοντας: «Η τρανσέξουαλ αστέρας του στίβου κορυφώνει τον γυναικείο ανταγωνισμό κατά 8 πόδια στο τριπλούν σε μια συνάντηση στίβου στην Καλιφόρνια. Ουάου, τι επίτευγμα. Είμαι σίγουρος ότι δεν είχε καμία σχέση με το ότι είναι βιολογικά αρσενικό. Η Έι Μπι Ερνάντεζ λέει ότι σκοπεύουν να κερδίσουν την 1η θέση στην πολιτεία της Καλιφόρνιας στο τριπλούν».

Transgender high school track star demolishes the female competition by *8 feet* in the triple jump at a track meet in California.



Wow, what an accomplishment. I’m sure it had nothing to do with being a biological male.



AB Hernandez says they plan to win 1st place in the state… pic.twitter.com/9W9Muahch3