Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τη Χάγη σήμερα, ζητώντας από την ολλανδική κυβέρνηση να υιοθετήσει μια σκληρότερη στάση απέναντι στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Η διοργανώτρια της κινητοποίησης Oxfam Novib ανέφερε πως περίπου 100.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στην πορεία, οι περισσότεροι ντυμένοι στα κόκκινα για να εκφράσουν την επιθυμία τους να μπει μια «κόκκινη γραμμή» στην πολιορκία του Ισραήλ στη Γάζα, όπου έχουν διακοπεί οι προμήθειες φαρμάκων, τροφίμων και καυσίμων.

Η πορεία πέρασε επίσης έξω από το κτίριο που εδρεύει το Διεθνές Δικαστήριο, που εξετάζει μια προσφυγή εκ μέρους της Νότιας Αφρικής, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία και πέρυσι έδωσε εντολή στο Ισραήλ να τερματίσει μια στρατιωτική επίθεση στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα.

With 100,000 people, we took to the streets in The Hague to protest for Palestine and urge our government to end Dutch complicity in Israel's genocide 🇵🇸✊🏻❤️ pic.twitter.com/2jNmkMYZIl

Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας ως αβάσιμες και υποστήριξε στο δικαστήριο ότι οι επιχειρήσεις του στη Γάζα αποτελούν αυτοάμυνα και στοχοθετούν μαχητές της Χαμάς που επιτέθηκαν στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Η οργάνωση Oxfam Novib κατηγορεί την ολλανδική κυβέρνηση ότι αγνοεί τη διάπραξη, όπως λέει, εγκλημάτων πολέμου από το Ισραήλ στη Γάζα και κάλεσε τους διαδηλωτές να ζητήσουν την υιοθέτηση μιας αυστηρότερης γραμμής.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας Κάσπαρ Φέλντκαμπ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως θα ήθελε η ΕΕ να επανεξετάσει τις συμφωνίες συνεργασίας που έχει συνάψει με το Ισραήλ.

Today, over 100,000 Dutch citizens formed a red line in The Hague to protest against the violence in Gaza and the Dutch cabinet’s stance on Israel’s war crimes. Prime Minister Schoof refuses to draw a red line — so the people drew it themselves. pic.twitter.com/lgnwVPS3S9