Ήταν Ιούνιος του 2024, όταν ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, συνάντησε τον παλιό του γνώριμο, βραβευμένο με Όσκαρ, Τζορτζ Κλούνεϊ, σε μια συγκέντρωση χρηματοδότησης στο Χόλιγουντ. Ωστόσο, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα και «ρίχνει φως» στο παρασκήνιο της ταραχώδους προεκλογικής περιόδου, ο Μπάιντεν δεν αναγνώρισε τον διάσημο ηθοποιό, ακόμα και όταν μιλούσαν πρόσωπο με πρόσωπο.

«Ο σταρ έμεινε έκπληκτος από το πόσο καταβεβλημένος φαινόταν ο πρόεδρος», γράφουν ο παρουσιαστής του CNN, Τζέικ Τάπερ, και ο ρεπόρτερ του Axios, Άλεξ Τόμπσον, στο βιβλίο τους με τίτλο: «Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again». Το NBC News απέκτησε ένα αντίγραφο του βιβλίου, που αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα.

«Ο Μπάιντεν σύρθηκε κουτσαίνοντας από τη γωνία. Ο Κλούνεϊ ήξερε πως ο πρόεδρος μόλις είχε φτάσει το ίδιο πρωί από τη Σύνοδο Κορυφής G7 στην Απουλία της Ιταλίας και μπορεί να ήταν κουρασμένος, αλλά, μα τον Θεό, δεν περίμενε κάτι τέτοιο», αναφέρει το βιβλίο.

«Ο πρόεδρος φαινόταν σοβαρά καταβεβλημένος, σαν να είχε γεράσει μία δεκαετία από την τελευταία φορά που τον είχε δει ο Κλούνεϊ, τον Δεκέμβριο του 2022. Έκανε μικρά βηματάκια και είχε έναν βοηθό να τον καθοδηγεί από το χέρι», αναφέρει το βιβλίο.

Ο Κλούνεϊ προσπάθησε να πιάσει ψιλοκουβέντα με τον πρόεδρο, ο οποίος δεν έδειχνε να τον αναγνωρίζει και του έδινε σύντομες, κοφτές απαντήσεις. Τότε ο βοηθός είπε στον Μπάιντεν: «Τζορτζ Κλούνεϊ».

«Α, ναι!», απάντησε ο Μπάιντεν, σύμφωνα με το βιβλίο. «Γεια σου, Τζορτζ!»

Ο πρώην πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα, παρευρέθηκε επίσης στο φαντ-ρέιζερ και, σύμφωνα με το βιβλίο, «δεν ήξερε πώς να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του πρώην συνυποψηφίου του». Σε κάποιο σημείο, μπροστά σε μια μικρή ομάδα σημαντικών δωρητών, ο Μπάιντεν ξεκίνησε να μιλά -σχεδόν ψιθυριστά- και έχασε τον ειρμό του, με αποτέλεσμα ο Ομπάμα να παρέμβει και να πάρει τα ηνία της συζήτησης.

«Σε άλλες στιγμές, κατά τη διάρκεια φωτογραφήσεων, ο Ομπάμα πεταγόταν για να ολοκληρώσει τις προτάσεις του», αναφέρει το βιβλίο. Ο πρώην πρόεδρος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά αυτή οφειλόταν στο υπερβολικά φορτωμένο πρόγραμμα του Μπάιντεν.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ένας από τους σημαντικότερους χρηματοδότες των Δημοκρατικών, ζήτησε, σύμφωνα με το NBC, από τον 81χρονο υποψήφιο να αποσυρθεί, έπειτα από την καταστροφική του εμφάνιση στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Ιουνίου, δηλαδή μετά τη συγκέντρωση χρηματοδότησης.

«Είναι οδυνηρό να το λέω, αλλά ο Τζο Μπάιντεν με τον οποίο ήμουν πριν από τρεις εβδομάδες στο φαντ-ρέιζερ δεν ήταν ο Τζο Μπάιντεν του 2010», έγραψε ο Κλούνεϊ σε άρθρο του στους New York Times. «Δεν ήταν καν ο Τζο Μπάιντεν του 2020. Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που όλοι είδαμε στο ντιμπέιτ».

Το βιβλίο αναφέρει επίσης ότι ο Κλούνεϊ επικοινώνησε με τον Ομπάμα για να τον ενημερώσει πως σχεδίαζε να γράψει ένα άρθρο γνώμης, αλλά ο Ομπάμα του απάντησε πως αυτό θα έκανε τον Μπάιντεν να πεισμώσει ακόμα περισσότερο και να μην αποσυρθεί.

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις της ομάδας του Μπάιντεν ότι ο ίδιος ήταν καλά τόσο διανοητικά όσο και σωματικά, εσωτερικά υπήρχαν, σύμφωνα με το βιβλίο, σοβαρές ανησυχίες για την υγεία του. Σε σημείο που συζητήθηκε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι, εάν εκλεγόταν για δεύτερη θητεία.

Το βιβλίο προσθέτει επίσης ότι ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Κέβιν Ο’Κόνορ εξέφραζε συχνά ανησυχίες για τις επιπτώσεις που είχε το πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου στην υγεία του. «Έδινε μάχη με άλλους αξιωματούχους της ομάδας Μπάιντεν για να μειωθούν οι υποχρεώσεις του, ώστε να ξεκουράζεται περισσότερο», γράφουν οι συγγραφείς του βιβλίου.

Ο Ο’Κόνορ, σύμφωνα με το βιβλίο, αστειευόταν λέγοντας πως «το επιτελείο του προσπαθούσε να τον σκοτώσει, ενώ εκείνος προσπαθούσε να τον κρατήσει ζωντανό».